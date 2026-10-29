बार काउंसिल अध्यक्ष पद पर एके चतुर्वेदी और निलेश कुमार में सीधी टक्कर, चार नवंबर को सुबह 11.30 बजे से मतदान

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए अभय कुमार चतुर्वेदी और निलेश कुमार के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है।

वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए चार और बीसीआई प्रतिनिधि पद के लिए तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन रंजन खत्री ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार शेष रह गए हैं।

उपाध्यक्ष पद के लिए रिंकू भकत, अनिल कुमार महतो, मधुलता रानी और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, बीसीआइ के प्रतिनिधि सदस्य पद के लिए प्रशांत कुमार सिंह, संजय कुमार विद्रोही और मनोज कुमार (द्वितीय) चुनाव मैदान में हैं।

बार काउंसिल के विभिन्न पदों के लिए चार नवंबर को सुबह 11:30 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के डोरंडा स्थित कार्यालय में कराया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।