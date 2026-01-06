Language
    झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव: 23 सदस्यों के लिए मतदान 12 मार्च को, पूरा शेड्यूल जारी

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:08 PM (IST)

    झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो,रांची । झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने वर्ष 2026-31 के कार्यकाल के लिए 23 सदस्यों के चुनाव का शेड्यूल जारी किया है।

    मतदान 12 मार्च को अधिमान्य मतदान प्रणाली (प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम) के तहत कराया जाएगा। चुनाव अधिसूचना के अनुसार, यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2025 और आठ दिसंबर 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में कराया जा रहा है।

    चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 20 जनवरी से होगी, जब अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 21 से 27 जनवरी तक मतदाता सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची तीन फरवरी को प्रकाशित होगी।

    नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 और 11 फरवरी को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 13 फरवरी को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों की सूची 14 फरवरी को जारी होगी।

    नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई है और 18 फरवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची प्रकाशित की जाएगी। बार काउंसिल आफ इंडिया के निर्देश के अनुसार, झारखंड स्टेट बार काउंसिल की कुल सदस्य संख्या 25 है, जिसमें से सात सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

    इनमें पांच सीटें चुनाव के माध्यम से और दो सीटें सह नामांकन (को-ऑप्शन) से भरी जाएंगी। इसी आधार पर इस बार कुल 23 सदस्यों का ही चुनाव कराया जाएगा।

    साथ ही यह भी प्रविधान है कि निर्वाचित सदस्यों में न्यूनतम संख्या ऐसे अधिवक्ताओं की होगी, जो कम से कम 10 वर्षों से स्टेट रोल पर दर्ज हों। चुनाव की पूरी प्रक्रिया झारखंड स्टेट बार काउंसिल, डोरंडा स्थित नॉर्थ ऑफिस परिसर में संपन्न होगी।

    मतदान राज्य भर में निर्धारित मतदान केंद्रों पर कराया जाएगा, जबकि मतगणना की तिथि और स्थान का निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा