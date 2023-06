झारखंड बंद का दूसरा दिन: बांस-बल्ली लगा छात्रों ने किया सड़क जाम, जमकर की नारेबाजी; चौक-चौराहों पर पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, रांची। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद के दूसरे दिन भी छात्र संगठनों ने विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने बांस बल्ली से सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की।

बंद समर्थकों ने कांके चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक, डोरंडा चौक समेत में रोड में प्रदर्शन किया। हालांकि, बंद को लेकर पुलिस पहले से सतर्क दिखी।

प्रदर्शन कर रहे जितेंद्र कुमार महतो, संजय महतो को बूटी मोड़ में बंद के दौरान गिरफ्तार कर खेलगांव थाना लाया गया है। शहर में गाड़ियों का आवागमन जारी रहा।

बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 10 और 11 जून को झारखंड बंद किया गया है। शहर में सुबह से ही गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। जबकि बस स्टैंड पर बसों की आवाजाही प्रभावित रही।

डिप्टी एसपी कोतवाल प्रकाश सोय ने कहा कि हमने सभी ट्रैफिक सिग्नल और अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त बल तैनात किया है। अभी स्थिति स्थिर है। हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दुकानें सामान्य रूप से खुल रही हैं।

उन्होंने कहा कि किसी ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

