झारखंड बंदः ABVP के प्रदर्शन से लेकर टायर जलाने तक... रांची में अब तक क्या-क्या हुआ? पढ़ें पूरा अपडेट

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज यानी 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बंद की घोषणा की। आइए जानते है कि अब तक क्या-क्या हुआ?

पुरानी विधानसभा के पास ABVP का जोरदार प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्य पुरानी विधानसभा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने कुछ छात्रों को जबरन बस के अंदर भेजा, जबकि कुछ छात्र इसका विरोध करते नजर आए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्र बसों को आगे बढ़ने से रोक दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने दो और बसें मौके पर मंगवाई हैं। इसके अलावा कुछ छात्र बस की छत पर चढ़ गए। प्रदर्शन के कारण बसों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीएम हाउस के बाहर बढ़ा दी गई सुरक्षा आज झारखंड बंद को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास के पास बैरिकेडिंग की गई है। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे आदित्य साहू भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू झारखंड बंद में कार्यकर्ताओं के साथ रांची की सड़कों पर घूम रहे हैं। आदित्य साहू और भाजपा नेता लोगों से छात्रों की मांगों के समर्थन में बंद की अपील कर रहे हैं। रांची के रातू रोड क्षेत्र में आदित्य साहू के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं।

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बीजेपी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है. झारखंड बंद का असर अब राजधानी के कई इलाकों में दिखने लगा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता रांची के हरमू चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे है।

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi | Jharkhand BJP has called for a statewide bandh today, protesting the police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.



Visuals from Harmu Chowk, Ranchi pic.twitter.com/7UuH4OX1aF — ANI (@ANI) August 11, 2026 कांके रोड स्थित सीएमपीडीआई गेट के पास बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर टायर जलाया, जबकि न्यूक्लियस मॉल के पास भी टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया।

जेपी मार्केट और धुर्वा बस स्टैंड में बंद समर्थकों ने दुकानदारों से दुकानें बंद कराईं। साथ ही अरगोड़ा चौक पर समर्थक सड़क पर बैठ गए, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। वहीं सेक्टर-3 में साप्ताहिक शालीमार बाजार लगा, लेकिन बाहर से आने वाले दुकानदारों की संख्या कम रही।

बता दें कि, JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनपर लाठीचार्ज भी किया गया। हाई अलर्ट पर रांची पुलिस झारखंड बंद के एलान के बाद रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।