'सदन से गायब रहने से उजागर हुई BJP की सोच', झारखंड विधानसभा में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर JMM-कांग्रेस का हमला

राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाए। अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता-पक्ष और विपक्ष के बीच वाद-विवाद की स्वस्थ परंपरा रही है, लेकिन आज विपक्ष सदन से नदारद है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।

उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई, वैसी किसी अन्य राज्य सरकार ने नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा दे रहा राजनीतिक रूप वहीं, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि विपक्ष की सदन से गैरमौजूदगी उसकी जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर कमजोर करने की कोशिश कर रही है।