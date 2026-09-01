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झारखंड के पैरामेडिकल और हेल्थकेयर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रांजिशन बैच की परीक्षा जल्द; सिलेबस भी बदलेगा

By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:10 PM (IST)

झारखंड राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद की पहली बैठक में पाठ्यक्रमों के नियमन, संबद्धता और परीक्षा पर महत्वपूर्ण निर्णय ...और पढ़ें

पहली बैठक में परिषद के नियमन, पाठ्यक्रमों की संबद्धता व परीक्षा पर कई निर्णय।

पहली बैठक में परिषद के नियमन, पाठ्यक्रमों की संबद्धता व परीक्षा पर कई निर्णय।

HighLights

  1. परिषद ने डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा कराने का निर्णय लिया।

  2. पाठ्यक्रमों के नियमन, संबद्धता पर महत्वपूर्ण चर्चा और फैसले हुए।

  3. सहिया, एमपीडब्ल्यू के लिए छह माह का कोर्स चलेगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। अलायड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों को नियमित करने के लिए गठित झारखंड राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें परिषद को क्रियाशील करने को लेकर कई निर्णय लिए गए।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में राज्य में अलायड एवं हेल्थकेयर से जुड़े पाठ्यक्रमों के नियमन, मानकीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

परिषद कालेजों एवं संस्थानों को संबद्धता देने के साथ विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनका पंजीकरण भी करेगी। डिप्लोमा सहित विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम परिषद के नियमन के दायरे में होंगे।

बैठक में पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पहले से अध्ययनरत ट्रांजिशन बैच के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि जिन पाठ्यक्रमों की अंतिम परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके संबंध में आवश्यक निर्णय कैबिनेट के माध्यम से लिया जाएगा।

इसे लेकर विभाग शीघ्र ही कैबिनेट को प्रस्ताव भेजेगा। बैठक में परिषद के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया गया। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों, संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों को पाठ्यक्रम, परीक्षा, पंजीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में पुराने परिषदों से संबंधित लंबित मामलों, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण, मानव संसाधन की व्यवस्था तथा संस्थानों और पाठ्यक्रमों के नियमन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई।

बैठक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डा. सिद्धार्थ सान्याल, परिषद की अध्यक्ष डा. मनीषा किरण, रिम्स के प्रभारी निदेशक डा. डीके सिन्हा, डा. अजीत खलखो, डा. विनोद कुमार, अंशु सिंह सहित परिषद के सदस्य उपस्थित रहे।

सहिया एवं एमपीडब्ल्यू के लिए संचालित होगा छह माह का कोर्स

अपर मुख्य सचिव ने परिषद के माध्यम से सहिया, एमपीडब्ल्यू सहित कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए लगभग छह माह का विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से मौजूदा मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने के साथ राज्य को प्रशिक्षित अतिरिक्त मानव बल भी उपलब्ध कराया जा सकता है।