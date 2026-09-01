झारखंड के पैरामेडिकल और हेल्थकेयर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रांजिशन बैच की परीक्षा जल्द; सिलेबस भी बदलेगा

राज्य ब्यूरो, रांची। अलायड एंड हेल्थकेयर पाठ्यक्रमों को नियमित करने के लिए गठित झारखंड राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें परिषद को क्रियाशील करने को लेकर कई निर्णय लिए गए।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में राज्य में अलायड एवं हेल्थकेयर से जुड़े पाठ्यक्रमों के नियमन, मानकीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

परिषद कालेजों एवं संस्थानों को संबद्धता देने के साथ विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनका पंजीकरण भी करेगी। डिप्लोमा सहित विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम परिषद के नियमन के दायरे में होंगे। बैठक में पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पहले से अध्ययनरत ट्रांजिशन बैच के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि जिन पाठ्यक्रमों की अंतिम परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके संबंध में आवश्यक निर्णय कैबिनेट के माध्यम से लिया जाएगा।

इसे लेकर विभाग शीघ्र ही कैबिनेट को प्रस्ताव भेजेगा। बैठक में परिषद के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया गया। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों, संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों को पाठ्यक्रम, परीक्षा, पंजीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।