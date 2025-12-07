Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद झारखंड में सतर्कता, रूफटॉप और छतों पर संचालित बार-रेस्टोरेंट की होगी सख्त जांच

    By Pradeep Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    गोवा में आग लगने की घटना के बाद झारखंड सरकार सतर्क हो गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सभी जिलो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दिए निर्देश। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद राज्य सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

    खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि रूफटॉप और छतों पर संचालित बार, रेस्टोरेंट एवं होटलों की फायर सेफ्टी एवं संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जांच सुनिश्चित की जाए।

    सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपें। डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों को कहा गया है कि राज्य के सभी होटल और रेस्टोरेंट की जांच करें और किचन की नियमित एवं सख्त साफ-सफाई पर अमल कराएं। गैस पाइपलाइन, चूल्हा एवं चिमनी सिस्टम की तकनीकी जांच हो।

    फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह कार्यशील रखें। जनता की जान, माल और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है।

    झारखंड में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गोवा जैसी घटना झारखंड में हुई तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। गोवा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अलर्ट मोड में है।

    राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं अस्पतालों में फायर सेफ्टी की अनिवार्य जांच का आदेश दिया गया है। एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

    उन्होंने घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा प्रधानमंत्री से प्रत्येक मृतक परिवार को एक करोड़ मुआवजा देने का आग्रह किया। झारखंड और रांची के मृतकों के परिजनों के लिए मंत्री ने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य स्तर पर आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे।

    सीएम ने जताया दुख

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोवा के नाइटक्लब में देर रात भीषण आग से कई लोगों के मरने की खबर अत्यंत दुखदायी है। मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।