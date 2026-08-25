झारखंड में 22 शिक्षा अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, तीन प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा संपुष्ट
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 22 शिक्षा सेवा पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी है, जिससे उनका वेतनमान लेवल-9 से बढ़कर लेवल-11 हो गया है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक विभाग ने तीन प्रशासनिक अधिकारियों ज्योति वंदना कुजूर, अरुण कुमार मुंडा और विनय कुमार की सेवा संपुष्ट की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा के 22 पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की है। इनमें कई जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक सम्मिलित हैं। प्रोन्नति के बाद वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9 से बढ़कर लेवल-11 हो गया है।
जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है, उनमें बोकारो के डीईओ प्रवीण रंजन, पश्चिमी सिंहभूम के डीईओ प्रिंस कुमार, रामगढ़ के डीईओ अभय कुमार शील, हजारीबाग की डीईओ कुमारी नीलम, पूर्वी सिंहभूम की डीईओ निशु कुमारी और गिरिडीह के डीईओ विनय कुमार सम्मिलित हैं।
साथ ही सिमडेगा के डीईओ मिथिलेश केरकेट्टा, डायट, पाकुड़ के प्राचार्य संतोष गुप्ता, रांची के डीईओ मो. वसीम अहमद, देवघर के डीईओ बिनोद कुमार, बोकारो के डीएसई अतुल कुमार चौबे, साहिबगंज के डीएसई नयन कुमार, लोहरदगा की डीईओ दास सुनंदा चन्द्रमौलेश्वर, दुमका के डीईओ संजीत कुमार, कोडरमा के डीएसई मुकुल राज, जामताड़ा के चार्ल्स हेम्ब्रम, पाकुड़ की अनिता पुरती और गोड्डा की मिथिला टुडू को भी प्रोन्नति दी गई है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार को भी प्रोन्नति प्रदान की गई है। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारी जयंत मिश्रा को नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गई है।
तीन प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा संपुष्ट की गई
प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों की सेवा संपुष्ट कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार ज्योति वंदना कुजूर, अरुण कुमार मुंडा और विनय कुमार की सेवा संपुष्टि से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। विनय कुमार 2022 से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे, ज्योति वंदना कुजूर 2010 से और अरुण कुमार मुंडा 2015 से कार्यरत हैं।
यह भी पढ़ें- जेपीएससी घोटाले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता निलंबित, जांच का दायरा बढ़ा
यह भी पढ़ें- सरकारी अस्पताल हो तो ऐसा! राज्यपाल और स्वास्थ्य सचिव भी कराते हैं इलाज, रांची सदर हॉस्पिटल कैसे बना 'भरोसे का केंद्र'