झारखंड में 22 शिक्षा अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, तीन प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा संपुष्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा के 22 पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की है। इनमें कई जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक सम्मिलित हैं। प्रोन्नति के बाद वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9 से बढ़कर लेवल-11 हो गया है।

जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है, उनमें बोकारो के डीईओ प्रवीण रंजन, पश्चिमी सिंहभूम के डीईओ प्रिंस कुमार, रामगढ़ के डीईओ अभय कुमार शील, हजारीबाग की डीईओ कुमारी नीलम, पूर्वी सिंहभूम की डीईओ निशु कुमारी और गिरिडीह के डीईओ विनय कुमार सम्मिलित हैं।

साथ ही सिमडेगा के डीईओ मिथिलेश केरकेट्टा, डायट, पाकुड़ के प्राचार्य संतोष गुप्ता, रांची के डीईओ मो. वसीम अहमद, देवघर के डीईओ बिनोद कुमार, बोकारो के डीएसई अतुल कुमार चौबे, साहिबगंज के डीएसई नयन कुमार, लोहरदगा की डीईओ दास सुनंदा चन्द्रमौलेश्वर, दुमका के डीईओ संजीत कुमार, कोडरमा के डीएसई मुकुल राज, जामताड़ा के चार्ल्स हेम्ब्रम, पाकुड़ की अनिता पुरती और गोड्डा की मिथिला टुडू को भी प्रोन्नति दी गई है।