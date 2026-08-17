झारखंड में देसी चिकित्सा पर खर्च होंगे 148 करोड़, आयुष डिस्पेंसरी से लेकर दवा खरीद तक होगा काम

राज्य ब्यूरो, रांची। नेशनल आयुष मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में देसी चिकित्सा पर 148.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें 60 प्रतिशत राशि केंद्रांश के रूप है, जबकि 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार 96 करोड़ रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 52.03 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इस राशि का उपयोग आयुष से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इसमें आधारभूत संरचनाओं के विकास के अलावा आयुष डिस्पेंसरियों के लिए दवा का क्रय भी सम्मिलित है।आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।