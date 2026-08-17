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झारखंड में देसी चिकित्सा पर खर्च होंगे 148 करोड़, आयुष डिस्पेंसरी से लेकर दवा खरीद तक होगा काम

By Neeraj Ambastha Edited By: Mansi Kumari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:54 AM (IST)

नेशनल आयुष मिशन के तहत झारखंड में देसी चिकित्सा पर चालू वित्तीय वर्ष में 148.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 रहेगी, जिसका उपयोग आयुष सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल आयुष मिशन को स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल आयुष मिशन को स्वीकृति दी।

HighLights

  1. देसी चिकित्सा पर 148.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

  2. स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल आयुष मिशन को स्वीकृति दी।

राज्य ब्यूरो, रांची। नेशनल आयुष मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में देसी चिकित्सा पर 148.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें 60 प्रतिशत राशि केंद्रांश के रूप है, जबकि 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार 96 करोड़ रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 52.03 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इस राशि का उपयोग आयुष से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इसमें आधारभूत संरचनाओं के विकास के अलावा आयुष डिस्पेंसरियों के लिए दवा का क्रय भी सम्मिलित है।आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इधर, विभाग ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निश्शुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलाजी जांच योजना और मुख्यमंत्री निश्शुल्क सर्वाइकल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग योजना के तहत आठ जिलों को कुल 16 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं।

इसके तहत गिरिडीह तथा जामताड़ा जिले को तीन-तीन करोड़, चतरा, धनबाद तथा रांची जिले को दो-दो करोड़ रुपये, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये तथा साहिबगंज जिले को एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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