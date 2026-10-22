झारखंड में वेटरीनरी और एग्रीकल्चर जैसे कृषि पाठ्यक्रमों में 85 सीटें रिक्त, JCECEB ने शुरू की स्पेशल काउंसिलिंग

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के संस्थानों में कृषि एवं इससे संबद्ध पाठ्यक्रमों में 85 सीटें रिक्त रह गई हैं। इनमें 10 वैसी सीटें भी सम्मिलित हैं, जो अखिल भारतीय काउंसिलिंग के तहत अंतिम राउंड की काउंसिलिंग से नामांकन के बाद रिक्त रह गई हैं। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) ने इन सीटों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से भरने के लिए अनुरोध कृषि एवं पशुपालन विभाग से किया है।

इन सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग गुरुवार से शुरू हुई। इससे पहले गुरुवार को ही झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने रिक्त सीटों का ब्योरा जारी किया। पर्षद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, स्पेशल राउंड की काउंसिलिंग के तहत 25 अक्टूबर तक आनलाइन निबंधन और विकल्प भरे जाएंगे। 27 अक्टूबर से चार नवंबर तक सीटों का आवंटन होगा तथा 28 अक्टूबर से चार नवंबर तक आवंटित संस्थानों में नामांकन होगा।