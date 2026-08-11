'रात के अंधेरे में लाइट बुझाकर किया लाठीचार्ज', पुलिस कार्रवाई पर भड़के विधायक जयराम महतो

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और बल की साख पर धब्बा लगाने वाला करार दिया है।

शांतिपूर्ण आंदोलन पर देर रात कार्रवाई का आरोप जयराम महतो के अनुसार, दिनभर छात्रों का आंदोलन बेहद अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। हालांकि, आरोप है कि रात के अंधेरे में बत्तियां बुझाकर पुलिस ने संवाद का भरोसा देकर छात्रों को बैठने को कहा। छात्र बातचीत की उम्मीद में बैठे ही थे कि तभी पुलिस बल ने उन पर अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दिया।

महिला सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान मौके पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थीं। इसके बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की गई, जो बेहद चिंताजनक है।

आगे की रणनीति का जल्द होगा एलान महतो ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस आंदोलन में छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी उनका समर्थन जारी रखेगी। आगामी कदम उठाने के लिए जल्द ही रणनीति तय की जाएगी।