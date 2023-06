Jamtara: सावन से पहले शिवलिंग के त्रिशूल के साथ छेड़छाड़, आदिवासियों ने बताया बड़ी साजिश का हिस्सा

Jharkhand News झारखंड के जामताड़ा के एक गांव में शिवरात्रि के दौरान स्थापित शिवलिंग के साथ स्थापित किए गए त्रिशूल को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ कर फेंक दिया। यह घटना जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बोरवा गांव की है। धार्मिक भावनवाओं के साथ किए इस खिलवाड़ से आहत आदिवासी समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। आदिवासियों ने कुकृत्य के खिलाफ इलाके में डुगडुगी बजाकर एतराज जताया है।

संवाद सहयोगी, जामताड़ा: जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बोरवा गांव में शिवरात्रि के दौरान स्थापित शिवलिंग के साथ लगाए गए त्रिशूल को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ कर फेंक दिया। श्रावण माह से पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इस घटना से आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखा जा है। यह घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, इसी साल शिवरात्रि के दौरान एक शिवलिंग को समाज के लोगों ने स्थापित किया था । लोगों ने धार्मिक स्थल पर पूजा-अर्चना भी की थी। मंदिर के सामने से त्रिशूल हटाने जाने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हुए और मांझी हडाम के नेतृत्व में बुधवार दोपहर इस मामले पर बैठक कर कड़ी आपत्ती जताई। आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर इस मामले में मांझी हडाम विशेश्वर हांसदा ने बताया कि हम लोगों के पूजा स्थल पर लगा शिवलिंग तथा त्रिशूल के साथ शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ किया है। उन्होंने कहा कि असमाजिक तत्वों ने यह कुकृक्य कर त्रिशूल को अपवित्र करने का काम किया है। हमसब अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा यह धार्मिक स्थल एक पवित्र स्थल है। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। धर्म का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। इस घटना को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा ग्रामीणों ने बताया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। पुलिस को इसकी जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि आज इस धार्मिक स्थल के साथ ऐसा हुआ, कल अन्यत्र भी ऐसा हो सकता है। ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने तक डुगडुगी बजाकर विरोध जताना जारी रखा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी नारायणपुर थाना के पुलिस अधिकारी कमलेश यादव पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और लोगों समझाकर मामला कुछ देर के लिए शांत करवाया। समाचार लिखे जाने तक समाज के लोग थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया में जुटे थे।

