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    छात्रों के समर्थन में निर्जला अनशन करेंगे विधायक जयराम महतो, JPSC-JSSC धांधली पर सरकार को घेरा

    By Manoj Singh Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 07:56 PM (IST)

    विधायक जयराम महतो 9 अगस्त को रांची के पुराने विधानसभा परिसर में छात्रों के समर्थन में एक दिवसीय निर्जला अनशन करेंगे। यह अनशन जेपीएससी और जेएसएससी परीक ...और पढ़ें

    जयराम महतो नौ अगस्त को पुराना विधानसभा में करेंगे एक दिवसीय अनशन।

    जयराम महतो नौ अगस्त को पुराना विधानसभा में करेंगे एक दिवसीय अनशन।

    HighLights

    1. जयराम महतो 9 अगस्त को करेंगे एक दिवसीय निर्जला अनशन।

    2. जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ छात्रों का समर्थन।

    3. पुराने विधानसभा परिसर में अनशन की अनुमति मिली।

    राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी नियुक्ति विवाद में छात्रों का समर्थन करने वाले जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि नौ अगस्त को एक दिवसीय निर्जला अनशन पर बैठेंगे। 

    जयराम महतो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में पिछले 14 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन एवं भूख हड़ताल के समर्थन में वह नौ अगस्त को सुबह छह बजे से पुराना विधानसभा परिसर में एक दिवसीय निर्जला अनशन पर बैठेंगे।

    छात्रों की आवाज बुलंद करने और उनकी मांगों के समर्थन में यह मेरा संकल्प है। जयराम महतो ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो से मुलाकात कर अनशन की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा।

    उन्होंने बताया कि नए विधानसभा परिसर में अनशन की कोई परंपरा नहीं रही है। इसके बाद मुझे पुराना विधानसभा परिसर में निर्जला अनशन की अनुमति प्रदान की गई। मैं छात्रों के साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी उनके साथ रहूंगा।

    विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात कर आग्रह किया कि छात्र आंदोलन का शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाए। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र भी किसी के बेटे-बेटियां हैं।

    उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ तत्काल पहल करे। अनशन के बाद 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लूंगा।

    सदन के भीतर भी छात्रों की आवाज पूरी मजबूती से उठाऊंगा और उनके हितों की लड़ाई जारी रखूंगा। टीडीपीएल द्वारा लिए गए जेपीएससी- जेएसएससी के सभी नियुक्ति परीक्षाओं को रद करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, सीबीआइ और ईडी से मामले की जांच कराई जाए। JPSC के साथ JSSC के सभी पदाधिकारियों के घोटाले में संलिप्तता की निष्पक्ष जांच हो...

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