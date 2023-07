झारखंड सरकार पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाएगी। बेबी देवी तीन जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जगरनाथ महतो के निधन के बाद मंत्री का पद रिक्त था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही उनके स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

जगरनाथ महतो की पत्‍नी 3 जुलाई को लेंगी मंत्री पद की शपथ, बेटे को मिनिस्‍टर बनाने की थी चर्चा

Edited By: Yashodhan Sharma