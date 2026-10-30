JTET 2026: परीक्षा से ठीक पहले बदले 3 एग्जाम सेंटर, जैक ने शुरू किया कंट्रोल रूम

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 को कदाचारमुक्त और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

परिषद के अनुसार कंट्रोल रूम 31 अक्टूबर और एक नवंबर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कार्यरत रहेगा। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए निर्धारित नंबरों पर संपर्क कर सकेंगे।

इसके साथ ही जैक ने अचानक परीक्षा से दो दिन पहले परीक्षा केंद्रों के नाम और पते से जुड़ी त्रुटियों में संशोधन किया गया है।

पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुल तीन परीक्षा केंद्रों के विवरण में सुधार किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दर्ज पुराने विवरण के बजाय संशोधित जानकारी का ध्यान रखना होगा, ताकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो।

तीन परीक्षा केंद्रों के विवरण में सुधार जैक ने पूर्वी सिंहभूम जिले के परीक्षा केंद्र कोड 51079 के प्रवेश पत्र में पटमदा इंटर कालेज, जाल्ला, पोटका का पता दर्ज था। संशोधित विवरण में केंद्र का नाम पटमदा इंटर कालेज, जाल्ला और पता पोस्ट पटमदा, जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम किया गया है।

पश्चिमी सिंहभूम जिले में दो केंद्रों के विवरण में बदलाव किया गया है। केंद्र कोड 52021 के लिए मधुसूदन महतो हाई स्कूल, चाईबासा के स्थान पर मधुसूदन महतो हाई स्कूल, चक्रधरपुर दर्ज किया गया है। वहीं, केंद्र कोड 52022 के लिए आदर्श मिडिल स्कूल, देवगांव, चाईबासा के स्थान पर आदर्श मिडिल स्कूल, देवगांव, चक्रधरपुर का संशोधित विवरण जारी किया गया है। कंट्रोल रूम के तीन नंबर जारी परीक्षा संचालन से जुड़ी सहायता के लिए जैक ने तीन संपर्क नंबर जारी किए हैं। अभ्यर्थी 7485093436, 7485093437 और 7485093440 पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर 31 अक्टूबर और एक नवंबर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सक्रिय रहेंगे।