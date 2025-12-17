IPL Auction 2026: झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा, IPL में सुशांत और अमित दिखाएंगे हुनर; बेहद साधारण है परिवार

जागरण संवाददाता, रांची।आइपीएल में इस बार रांची के भी दो युवा क्रिकेटरों का जलवा देखने को मिलेगा। रांची के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा के लिए IPL Auction 2026 में राजस्थान रायल्स ने 90 लाख रुपये की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया है।

वहीं, रांची के साईं धुर्वा क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी गेंदबाज अमित कुमार को Sunrisers Hyderabadने 30 लाख की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा है। सुशांत की बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी, लेकिन नीलामी में कोलकाता और राजस्थान रायल्स ने दिलचस्पी दिखाई और 90 लाख रुपये में Rajasthan Royals ने उन्हें अपने स्क्वायड में शामिल किया।

पिछले सत्र में गुजरात टाइटंस ने सुशांत को 2.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था। इस बार गुजरात ने उन्हें रिलीज कर दिया था। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में सुशांत का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुशांत ने सीमित संसाधनों और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।

सुशांत मिश्रा के पिता समीर मिश्रा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सुशांत अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में भी जगह बनाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल सुशांत सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में खेल रहे हैं, जहां वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सुशांत अंडर 19 विश्व कप में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उधर, अमित आठ वर्ष की उम्र से ही नियमित रूप से क्रिकेट अभ्यास कर रहे हैं। वे लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। किसान के बेटे हैं लेग स्पिनर अमित अमित कुमार मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं, जबकि उनके भाई होमगार्ड में कार्यरत हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अमित ने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और क्रिकेट को ही अपना भविष्य बनाया।