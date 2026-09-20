टिकट किराया नहीं बढ़ा, फिर भी महंगा होगा हवाई सफर; IndiGo ने एक्स्ट्रा बैगेज समेत कई शुल्क बढ़ाए

जागरण संवाददाता, रांची। विमान से सफर करने वाले यात्रियों को अब कुछ अतिरिक्त सेवाओं के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने घरेलू उड़ानों में कई ऐड-आन सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है।

इसका असर रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता समेत अन्य शहरों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। हालांकि सामान्य टिकट किराये में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अतिरिक्त सुविधा लेने वाले यात्रियों का सफर महंगा हो जाएगा।

नई दर के अनुसार, अतिरिक्त सामान (एक्सेस बैगेज) के लिए अब यात्रियों को 800 रुपये प्रति किलो भुगतान करना होगा। पहले यह शुल्क 700 रुपये प्रति किलो था। यानी रांची से दिल्ली या बेंगलुरु जाने वाला कोई यात्री यदि निर्धारित सीमा से 5 किलो ज्यादा सामान ले जाता है, तो उसे पहले 3500 रुपये देने पड़ते थे, अब 4000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 10 किलो अतिरिक्त सामान पर 1000 रुपये तक अधिक खर्च आएगा।

रांची एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए इंडिगो की उड़ानों का उपयोग करते हैं। खासकर नौकरी, शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने वालों में अतिरिक्त बैगेज और प्रायोरिटी सेवाओं की मांग अधिक रहती है। ऐसे यात्रियों के लिए टिकट के अलावा मिलने वाली सुविधाओं की कुल लागत अब बढ़ जाएगी।

रांची से प्रमुख रूटों पर ऐसे बढ़ेगा खर्च रांची-दिल्ली: अतिरिक्त 5 किलो सामान पर करीब 500 रुपये अधिक भुगतान करना होगा।

अतिरिक्त 5 किलो सामान पर करीब 500 रुपये अधिक भुगतान करना होगा। रांची-मुंबई: लंबी दूरी की यात्रा में अक्सर ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 10 किलो अतिरिक्त सामान पर 1000 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा।

लंबी दूरी की यात्रा में अक्सर ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 10 किलो अतिरिक्त सामान पर 1000 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। रांची-बेंगलुरु/हैदराबाद: नौकरी और आईटी सेक्टर से जुड़े यात्रियों में अधिक बैगेज की जरूरत रहती है, ऐसे यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

नौकरी और आईटी सेक्टर से जुड़े यात्रियों में अधिक बैगेज की जरूरत रहती है, ऐसे यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रांची-कोलकाता: कम दूरी की उड़ानों में भी अतिरिक्त सामान ले जाने पर नई दर लागू होगी। इसके अलावा दो साल तक के बच्चों (3 दिन से 2 वर्ष) के लिए शिशु टिकट शुल्क 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। यानी रांची से किसी भी इंडिगो घरेलू उड़ान में शिशु के साथ यात्रा करने वाले परिवार को 1000 रुपये ज्यादा देने होंगे।