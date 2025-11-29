Language
    शहरी क्षेत्र में टिकाऊ जल प्रबंधन का गुर सिखने भारतीय दल इजराइल रवाना, झारखंड से सूरज उरांव दल में शामिल

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ जल प्रबंधन को लेकर अध्ययन के उद्देश्य से भारतीय राज्यों से एक दल इजराइल रवाना हो गया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ जल प्रबंधन को लेकर अध्ययन के उद्देश्य से भारतीय राज्यों से एक दल इजराइल रवाना हो गया। भारतीय दल में झारखंड से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सूरज उरांव भी शामिल हैं।

    भारत-इजराइल जीटूजी कोलेबरेशन के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल इजराइल गया है। इस दल में भारत के विभिन्न राज्यों के अधिकारी शामिल हैं। झारखंड से सूडा के सहायक निदेशक सूरज उरांव को भी इस दल में रखा गया है।

    देश के शहरों में टिकाऊ जल प्रबंधन को लेकर इजरायल में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सात दिनों का एक्सपोजर विजिट के साथ-साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।

    झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य शहरी विकास अभिकरण में सहायक निदेशक रूप में प्रतिनियुक्त सूरज उरांव को प्रतिनिधिमंडल में चयनित किया गया है जो इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं।

    सूरज उरांव झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7वीं बैच के पदाधिकारी हैं। एक्सपोजर विजिट के दौरान इजराइल में क्रियान्वित एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट तक्नीकी, पेयजल उपलब्धता इत्यादि विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां भारत के विभिन्न राज्यों में जल प्रबंधन पर हो रहे कार्यों के माडल पर भी चर्चा होगी।

    सूरज ने कहा कि वे इस अवसर के लिए केंद्र व राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री व प्रधान सचिव तथा हमारे निदेशक ने हमपर विश्वास जताया है और मुझे उम्मीद है कि वहां से लौटने के बाद हम शहरी जल प्रबंधन की योजनाओं में अपना बेहतर योगदान दे पाएंगे ।

    स्विप गॉन्व तथा देश के बाहर जिन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको झारखंड की योजनाओं में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हमारा पहला विदेश दौरा है।