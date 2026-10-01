धोनी के गढ़ में फिर दिखेगा भारत का दम, रांची में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार
Ranchi News: और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में टी20 मुकाबला खेला जाएगा। धोनी के ...और पढ़ें
HighLights
9 अक्टूबर को रांची में भारत-वेस्टइंडीज टी20 मैच होगा।
जेएससीए स्टेडियम में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है।
विराट कोहली, रोहित शर्मा के यादगार रिकॉर्ड इस मैदान पर दर्ज हैं।
डिजिटल डेस्क, रांची। 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक टी20 मुकाबला खेला जाएगा। एमएस धोनी के इस घरेलू मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड सभी प्रारूपों में शानदार रहा है।
MS Dhoni के घरेलू मैदान पर कैसा रहा भारत का प्रदर्शन?
इस मैदान पर खेले गए 2 टेस्ट मैचों में भारत ने 1 में जीत दर्ज की है, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। रांची में खेले गए 7 वनडे मैचों में भारत ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन यहाँ बेहद मजबूत रहा है। खेले गए 5 टी20 मैचों में से भारत ने 4 में जीत दर्ज की है, जबकि केवल 1 मैच में हार मिली है।
दिग्गज खिलाड़ियों के यादगार आंकड़े
विराट कोहली का इस मैदान पर प्रदर्शन असाधारण रहा है। वह यहां वनडे मैचों में 519 से अधिक रन बनाकर शीर्ष स्कोरर हैं और उनके नाम 3 शतक (139*, 135, और 123) दर्ज हैं। रोहित शर्मा रांची में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा (109) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसी मैदान पर अक्टूबर 2019 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में अपना पहला दोहरा शतक (212 रन) जड़ा था।
रविंद्र जडेजा टेस्ट फॉर्मेट में 121 रनों के साथ प्रमुख रन-स्कोरर रहने के साथ-साथ एक बेहद सफल गेंदबाज भी साबित हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह टी20 प्रारूप में ये दोनों गेंदबाज इस मैदान पर भारत के लिए सबसे सफल रहे हैं, दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए हैं।
घरेलू दर्शकों के समर्थन और शानदार आंकड़ों के बल पर भारतीय टीम 9 अक्टूबर को एक बार फिर अपने इस मजबूत गढ़ में जीत का परचम लहराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
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