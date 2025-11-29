India Vs South Africa Cricket Match: ओस से प्रभावित हो सकता है बालर का खेल, मैच में मौसम की होगी बड़ी भूमिका

जागरण संवाददाता, रांची । रांची में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही बढ़ती ठंड, कनकनी और धुंध के कारण मौसम का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है।

रांची और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि शहर से अधिक ठंडे माने जाने वाले धुर्वा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा।

वहीं नजदीकी कांके का तापमान मात्र 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो रांची से करीब 5 डिग्री कम है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जिसके कारण साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है। इसका अप्रत्यक्ष असर झारखंड के मौसम पर भी दिख रहा है।

वे बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद पारा तेजी से नीचे गिरेगा। हालांकि साइक्लोन का सीधा प्रभाव भारत–दक्षिण अफ्रीका मैच पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैच के दौरान ओस की महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि रात करीब 7 से 8 बजे के बीच मैदान पर ओस गिरनी शुरू हो जाएगी। इस कारण बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रणनीति पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही शहर में पुरवैया हवाएं चलने लगी हैं, जिससे शाम होते ही ठंड बढ़ने का अहसास और तेज़ हो गया है।

400 रन तक का बड़ा स्कोर खड़ा होने की संभावना पूर्व क्रिकेटर और रांची विश्वविद्यालय के पूर्व खेल निदेशक जयकुमार सिन्हा का मानना है कि इस मैच में मौसम एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि पिच और परिस्थितियों को देखते हुए मैच में 400 रन तक का बड़ा स्कोर खड़ा होने की संभावना है।

उनके अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ओस का सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि गेंद गीली होने से गेंदबाजों की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। गेंद बार-बार हाथ से फिसलेगी और ग्रीप न मिलने के कारण गेंदबाजी में खासा कठिनाई होगी।

सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, बल्कि फील्डरों को भी कैच पकड़ने और ग्राउंड फील्डिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होगी और टीम इसका पूरा फायदा उठा सकती है। कुल मिलाकर, रांची में तापमान में बदलाव और रात में गिरने वाली ओस मैच को रोमांचक बनाने के साथ-साथ टीमों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकती है।



