India Vs South Africa: रो-को की अग्निपरीक्षा, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया की कड़ी परीक्षा होगी। टीम 'रो-को' की रणनीति पर ध्यान देगी, जिसमें गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। जीतने वाली टीम को आत्मविश्वास मिलेगा।
संजीव रंजन, रांची । भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को होने वाले तीन एक दिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मैच में वेटरन रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए अग्निपरीक्षा होगी। दोनों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी।
उनका प्रदर्शन ही उन्हें 2027 विश्वकप खेलने के दावे को पुख्ता करेगा। रोहित और कोहली अब केवल एक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और भारत के अगले दो महीनों में केवल छह वनडे खेलने की योजना है।
इनमें से तीन प्रोटियाज (दक्षिण अफ्रीका) के खिलाफ और तीन जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर। ऐसे में रोहित और विराट के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। यह सीरीज भले ही 2027 विश्व कप के लिए उनके भविष्य को तय नहीं करेगा, लेकिन उनकी दावेदारी को अवश्य पुख्ता करेगा।
इसी ग्राउंड में बतौर ओपनर रोहित ने बनाई थी पहचान
इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस ग्राउंड में रोहित शर्मा को बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज पहचान मिली थी, उसी मैदान में अगले विश्व कप के लिए अग्निपरीक्षा देनी पड़ रही है।
2013 में इसी जेएससीए स्टेडियम में रोहित शर्मा को पहली बार एक पूर्णकालिक ओपनर के रूप में पहचान मिली थी। इसके बाद बतौर ओपनर उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 38 वर्षीय रोहित एक बार फिर रांची में कदम रख रहे हैं। इस बार टीम को जीत की पटरी पर लाने के लिए और अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए उनका बल्ला बोलेगा।
यशस्वी बनेंगे रोहित के जोड़ीदार
शुभमन गिल के टीम में नहीं रहने के कारण रोहित शर्मा को इस बार यशस्वी जायसवाल के रूप में नया साथी मिलना तय है। अपने छोटे से करियर में यशस्वी ने सफेद गेंद से मात्र एक मैच खेला है। उपरी क्रम में स्थापित बल्लेबाजों के रहने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया है।
विराट कोहली का तीसरे नंबर पर आना तय है। तिलक वर्मा चौथे, कप्तान केएल राहुल पांचवें या छठे स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। पंत, रुतुराज और नीतीश में से दो का खेलना तय है, लेकिन इसका निर्णय टीम प्रबंधन मैच के पूर्व करेगा।
दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट शृंखला में जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा और जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा। हालांकि, टीम को तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और एनरिच नार्टजे की कमी खलेगी, लेकिन जिस तरह से स्पिन व तेज गेंदबाजों में टेस्ट में प्रदर्शन किया है, उससे उनके हौसले बुलंद हैं।
मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा के पास एक दिवसीय मैच में भी अपनी कप्तानी साबित करने का मौका होगा। वहीं, क्विंटन डि काक का अनुभव और मध्य क्रम में मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस और टोनी डि ज़ोर्ज़ी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे।
गंभीर की भी परीक्षा
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर का भले ही अनुबंध 2027 तक का है, लेकिन जिस तरह टेस्ट में भारतीय टीम हारी है, उससे उनपर सवाल उठने लगे हैं। एक दिवसीय सीरीज में उनके लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है और वह चाहेंगे कि टीम जीत हासिल करें।
टास होगा बास
जेएससीए स्टेडियम ओस भी निर्णायक साबित हो सकता है। रात में ज्यादा ओस गिरने के बाद टास जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करती आई है। दूसरी पारी में क्षेत्ररक्षण व गेंदबाजी करना काफी दुष्कर हो जाता है। ऐसे में टास जीतने वाली टीम को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
