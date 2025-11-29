India Vs South Africa: रांची में वाहन से निकल रहे हैं तो जान लें यह बात... भारत–दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव

जागरण संवाददाता, रांची । धुर्वा स्थित जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं।

यह एडवाइजरी 30 नवंबर की सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। ऐसे वाहन रिंग रोड का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

नो-एंट्री का समय पूर्व की भांति लागू रहेगा। शालीमार चौक से स्टेडियम के नार्थ गेट तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। केवल एम्बुलेंस और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी। सुजाता चौक, बिग बाजार कटिंग, राजेन्द्र चौक, मेकान चौक, एजी मोड़, पीएस मोड़, आईलेक्स कटिंग, हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, पुराना विधानसभा, धुर्वा गोलचक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक, कडरू ब्रिज, कडरू कटिंग और अरगोड़ा चौक के बीच ऑटो, टोटो, सवारी वाहन तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों को भी समयानुसार डाइवर्ट कर सकती है।

पासधारकों के लिए पार्किंग व्यवस्था में वीआईपी/वीवीआईपी वाहन शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, पारस अस्पताल मार्ग होते हुए स्टेडियम नार्थ गेट और न्यू हाई कोर्ट गेट नंबर-2 स्थित पार्किंग में। मीडिया पास वाले वाहन धुर्वा गोलचक्कर और बस स्टैंड होकर दक्षिणी गेट स्थित पार्किंग तक है।

अन्य पासधारक स्टेडियम के दक्षिण गेट से प्रवेश कर पार्किंग स्थल तक जा सकेंगे। वही सामान्य वाहनों के लिए पार्किंग स्थल में सखुआ बागान के पास, महाराणा प्रताप सिंह स्कूल मैदान, धुर्वा गोलचक्कर मैदान, डीएवी स्कूल मैदान,जवाहर लाल स्टेडियम पार्किंग, मियां मार्केट तीन मुहाना, संत थामस स्कूल के पास, प्रभात तारा मैदान, शहीद मैदान,