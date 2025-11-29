Language
    India vs South Africa ODI: स्टेडियम में दिन के 11.30 बजे शुरू हो जाएगी एंट्री, ये चीजें नहीं ले जाएं साथ

    By Manoranjan Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के लिए स्टेडियम के दरवाजे सुबह 11.30 बजे खुल जाएंगे। सुरक्षा कारणों से, कुछ वस्तुओं जैसे खाने-पीने का सामान और नुकीली चीजें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें।

    भारत एवं दक्षिण अफ्रिका के बीच क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है।

    जागरण संवाददाता, रांची। भारत एवं दक्षिण अफ्रिका के बीच वन डे क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 नवंबर को दिन में 11.30 बजे से जेएससीए स्टेडियम के गेट दर्शकों के लिए खुल जाएंगे। दोपहर 3.30 बजे तक स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे।

    एक बार स्टेडियम में इंट्री के बाद अगर कोई बाहर जाता है तो टिकट होने के बावजूद उसे दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। स्टेडियम में एंट्री के लिए एक महीने के बच्चे का टिकट लगेगा। मैच दोपहर 1.30 बजे शुरू हो जाएगा।

    धातु के कंटेनर, पटाखे, हथियार, कांच व प्लास्टिक की बोतल, सिगरेट, संगीत वाद्ययंत्र, विषाक्त पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, हेलमेट, थाली, खाना, शराब, कंप्यूटर, वीडियो रिकार्डर, तंबाकू, डीएसएलआर कैमरा ले जाने की अनुमति नही रहेगी।

    मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    जेएससीए स्टेडियम में होने वाले इंडिया–साउथ अफ्रीका मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे परिसर में रांची पुलिस का कड़ा पहरा है। बिना जांच-पड़ताल के किसी को भी स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 आइपीएस, 15 डीएसपी और 30 से अधिक थानेदारों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा झारखंड एटीएस और केंद्रीय सुरक्षा बल भी मैदान में मौजूद हैं।

    शनिवार को आइजी मनोज कौशिक, एसएसपी राकेश रंजन समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेडियम परिसर में पदाधिकारियों और जवानों को ब्रीफिंग दी। अधिकारियों ने सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं, संवेदनशील स्थानों और सतर्कता उपायों के बारे में दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।