India Vs South Africa Criket Match: भारतीय खिलाड़ियों के फैंस निराले, कोई बाइक पर नागपुर से पहुंचा रांची तो किसी का पूरा ड्रेस ही तिरंगा

जागरण न्यू मीडिया, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले रोमांचक वनडे मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का जुनून चरम पर है। देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे फैंस न सिर्फ टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने अनोखे अंदाज से भी सबका ध्यान खींच रहे हैं। फैंस की दिलचस्प तैयारियों ने मैच शुरू होने से पहले ही रांची में माहौल गर्म कर दिया है।

नागपुर से बाइक पर 900 किमी सफर तय कर पहुंचे सचिन क्रिकेट का जुनून क्या होता है, यह नागपुर के सचिन ठाकुर को देखकर समझा जा सकता है। सचिन विराट कोहली के जबरदस्त फैन हैं और उनके अनुसार, जहां भी कोहली मैच खेलते हैं, वहां वे बाइक से जरूर पहुंचते हैं।

इस बार सचिन ने नागपुर से रांची तक लगभग 900 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय की। उन्होंने बताया कि इस सफर में करीब 15 घंटे लगे। रांची पहुंचने के बाद वे आगे रायपुर जाने की भी तैयारी में हैं।

सचिन का कहना है कि उन्हें इस पूरे सफर में लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी है, लेकिन उनके अनुसार यह थकान नहीं बल्कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी के प्रति प्यार है जो उन्हें लगातार प्रेरित करता है। दिल्ली से आया 'तिरंगा मैन': पूरे परिधान में देशभक्ति की झलक नई दिल्ली के राजन ठाकुर भी रांची पहुंचे हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। उनका पूरा परिधान तिरंगे के रंगों से सजा है। टी-शर्ट से लेकर हाथों में लहराते बड़े तिरंगे तक, हर चीज उनके देशप्रेम को दर्शाती है। उनकी टी-शर्ट पर बड़े अक्षरों में TEAM INDIA लिखा हुआ है।

राजन कहते हैं कि वे हर मैच में इसी ड्रेस में स्टेडियम पहुंचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खिलाड़ियों को समर्थन देने का यह सबसे खास तरीका है। फैंस की भीड़ से भरे होटल, कमरे तक नहीं खाली मैच देखने देशभर से फैंस के आने के कारण रांची शहर में होटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं। किसी भी होटल में कमरा खाली नहीं है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है।