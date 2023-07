रांची: इस साल निकाय चुनाव नहीं हुआ तो आयोग को तीसरी बार बदलनी होगी वोटर लिस्ट, ट्रिपल टेस्ट के कारण हो रह देरी

Jharkhand Election News राज्य में इस साल नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विखंडन तीसरी बार कराना होगा। वर्तमान में आयोग के निर्देश पर दूसरी बार मतदाता सूची के विखंडन का कार्य विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। यह विखंडन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच जनवरी 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर किया जा रहा है।

ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होगा निकाय चुनाव। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में अगर इस साल नगर निकाय चुनाव नहीं हुए, तो राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरी बार वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। वर्तमान में आयोग राज्य के विभिन्न जिलों में दूसरी बार नये सिरे से मतदाता सूची तैयार कर रहा है। दूसरी वोटर लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच जनवरी को जारी मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने अगले साल मार्च-अप्रैल में होनेवाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी से शुरू कर दिया है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का संचालन एक जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए किया जा रहा है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 जनवरी 2024 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पांच जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर ही लोकसभा चुनाव होगा। यदि इस तारीख तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को पांच जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर निकाय चुनाव के लिए तीसरी बार नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करनी होगी। जनवरी 2022 में तैयार हुई थी पहली मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने के लिए एक जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए पहली बार मतदाता सूची तैयार कराई थी। हालांकि, इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव टल गया। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराकर एक जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए इस साल पांच जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से इसी मतदाता सूची के आधार पर एक जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विखंडन कराया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होगा निकाय चुनाव राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है। इसके द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने तथा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही निकाय चुनाव होगा। हालांकि, यह आयोग ही अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में इस साल चुनाव होने की संभावना कम है। दूसरी तरफ, अगले साल लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव भी होना है।

Edited By: Mohit Tripathi