    IAS विनय चौबे के ससुर और साला बैंक खातों में आए करोड़ों का हिसाब नहीं दे पाए, एसीबी फिर करेगी पूछताछ

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के ससुर और साला के बैंक खातों में करोड़ों रुपये आए, जिसका वे हिसाब नहीं दे पाए। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसीबी अब उन्हें दोबारा समन भेजेगी। चौबे और उनके परिवार पर काले धन को सफेद करने का आरोप है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है।

    निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी व साला शिपिज त्रिवेदी से एसीबी ने पूछताछ की।

    राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी व साला शिपिज त्रिवेदी के जवाब से एसीबी संतुष्ट नहीं है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विनय कुमार चौबे के सहयोगी के रूप में दोनों ने करोड़ों रुपये के काले धन की हेराफेरी कर सफेद बनाने का प्रयास किया।

    नकदी के अलावा बैंक खातों में भी करोड़ों रुपये की लेन-देन की। जब एसीबी ने उनसे उन रुपये का हिसाब मांगा तो वे नहीं दे पाए। अब एसीबी उन्हें दोबारा समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। कई अहम सूचनाओं व साक्ष्यों का एसीबी को सत्यापन करना है, जिसके लिए आरोपितों से एक-एक पूछताछ करना आवश्यक है।

    एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 24 नवंबर को रांची स्थित एसीबी थाना में कांड संख्या 20/2025 दर्ज की थी। इसमें निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित सात को आरोपित बनाया गया था। 

    इनमें चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साला की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, सहयोगी विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह शामिल थे।

    इन सातों आरोपितों के विरुद्ध एसीबी ने अवैध तरीके से धन संग्रह करने, कमीशन प्राप्त करने व काले धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का साक्ष्य पाया था। निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे के विरुद्ध शराब घोटाले में एक, जमीन घोटाले में दो व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज है। शराब व जमीन घोटाला से चौबे ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है।

    ससुर के खाते में अज्ञात बैंक खातों से भी आए थे रुपये

    एसीबी ने अब तक की जांच में पाया है कि निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के बैंक आफ इंडिया स्थित खाते में अज्ञात बैंक खातों से भी रुपये आए हैं। ये रुपये करोड़ों में हैं। एसीबी ने जब उक्त राशि के बारे में उनसे पूछा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

    चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी व साला की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के खातों में भी अज्ञात खातों से रुपये आए हैं, जिसकी जानकारी एसीबी जुटा रही है। अब तक आरोपितों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। एसीबी एक-एक कर सभी आरोपितों से उनका पक्ष जानेगी।