नगर निकाय चुनाव मामले में जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, झारखंड सरकार को दी जुर्माने की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने नगर निकायों का समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। सरकार के इस रवैये पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पांच हजार रुपये का हर्जाना जमा करने को कहा। हालांकि, सरकार के बार-बार आग्रह पर अदालत ने कहा कि अगर 20 जुलाई से पहले जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो सभी प्रतिवादियों पर पांच-पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाएगा। निकायों का चुनाव जल्द कराने के लिए निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। समय पर चुनाव संवैधानिक बाध्यता प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने पीठ को बताया कि निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही चुनाव कराने का प्रविधान है, लेकिन झारखंड सरकार ने कार्यकाल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया है। समय पर चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है। पार्षदों के अधिकार अधिकारियों को देना असंवैधानिक पीठ को बताया गया कि सरकार ने चुनाव को निलंबित रखते हुए पार्षदों के अधिकार निगम के अधिकारियों को दे दिए हैं, जो कि गलत है। समय पर चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति में पार्षदों को अवधि विस्तार दिया जाना चाहिए। ऐसा कई राज्यों में किया जाता है और यह संवैधानिक व्यवस्था भी है। प्रभावित हो रहा आम लोगों का काम पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने पर सभी जनप्रतिनिधियों को अवधि विस्तार दिया गया था। निकायों के मामले में सरकार ने सरकार ने ऐसा नहीं किया है। पार्षदों को अवधि विस्तार नहीं दिए जाने से आम लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र सहित प्रत्येक काम में विलंब हो रहा है जिसमें पार्षदों का अनुमोदन अनिवार्य है। लोगों को काम कराने के लिए नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ रहा है और काम में भी विलंब हो रहा है।

