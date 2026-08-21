केंद्र सरकार के MDMR एक्ट के खिलाफ CM हेमंत सोरेन खोला मोर्चा, कहा- झारखंड को कमजोर करने की कोशिश, होगा विरोध 

राज्य ब्यूरो, रांची। झामुमो ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2026 का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से झारखंड के अधिकारों की हकमारी होगी ओर झामुमो इसे होने नहीं देगा।

उनके अनुसार, इस अधिनियम से झारखंड को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें इस अधिनियम का पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड और झारखंडवासियों ने आगे बढ़ना शुरू ही किया ही था कि केंद्र सरकार द्वारा खनन कानून में दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन लाकर झारखंड जैसे कमजोर राज्य पर कुठाराघात करने का काम किया गया है। समस्त झारखंड इस कानून का पुरजोर विरोध करता है और केंद्र द्वारा किए गए इस संशोधन का लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानून तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। हेमंत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुरुवार को हुई विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में झामुमो के कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं नेताओं के साथ एमएमडीआर कानून में हुए दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन, परिसीमन, एसआइआर, पेपर लीक आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई।

उन्होंने कहा कि बिना किसी सलाह और चर्चा के संसद के मानसून सत्र में एमएमडीआर विधेयक पारित कराया गया, जिसका काफी बुरा प्रभाव झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों और किसानों पर पड़ने वाला है। हर साल ₹20 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान इधर, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दावा किया गया कि इस अधिनियम को लागू होने से झारखंड को प्रति वर्ष लगभग 20 हजार करोड़ के राजस्व की भारी क्षति होगी, जिससे मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होंगी।

रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में हुई बैठक में केंद्र द्वारा लागू इस अधिनियम के विरुद्ध बड़े जन-आंदोलन की तैयारी का ऐलान किया गया। पार्टी ने तय किया कि यह लड़ाई सिर्फ मंच या दफ्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बूथ स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे गांव-गांव

जाकर लोगों को इस मुद्दे के बारे में जागरूक करें और केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ माहौल बनाएं। इस बैठक में सांसद विजय हांसदा, नलिन सोरेन, बैद्यनाथ राम, विधायक कल्पना सोरेन, प्रो. स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू के अलावा जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्र बताए, नुकसान की भरपाई कौन करेगा हेमंत ने केंद्र से सवाल किया कि क्या विधेयक पारित कराने से पहले राज्य सरकार से परामर्श उचित समझा नहीं गया? यह भी पूछा कि इस अधिनियम के लागू होने से झारखंड को जो आर्थिक नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा?

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ का बकाया भी राज्य को नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मंशा है कि झारखंड और यहां के लोग अपने पैरों पर खड़ा न हो सकें।