झारखंड की आधी जनसंख्या को बसों में मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ, जानें सरकार की इस योजना की हर डिटेल्स

Free travel in Jharkhand झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी आबादी को मुफ्त यात्रा की सौगात देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 60 साल से आयु वर्ग के लोगों विधवा महिलाओं और विद्यार्थियों भाड़ा नहीं लगेगा। योजना पर काम किया जा रहा है। जिन वर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा उनकी कुल संख्या एक करोड़ के ऊपर है।

झारखंड की आधी जनसंख्या को बसों में मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ

