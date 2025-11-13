Ranchi News: जीएसटी घोटाले के आरोपी शिवकुमार और मोहित देवड़ा को नहीं मिली जमानत, दोनों की जमानत याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से जमशेदपुर के जीएसटी घोटाले के आरोपित शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा को राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व में अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से कहा गया था कि आरोपित गंभीर वित्तीय अपराध में संलिप्त हैं। इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं।

अदालत ने ईडी के तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती है। यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर की गई फर्जी जीएसटी एंट्री के जरिए करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है।