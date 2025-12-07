Language
    गोवा नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से 25 की मौत, झारखंड के तीन युवकों की भी गई जान

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें झारखंड के तीन युवक शामिल हैं। यह हादसा किचन में गैस सिलेंडर फटने से हुआ ...और पढ़ें

    झारखंड के तीन युवकों की बॉडी मंगलवार तक आएगी।

    डिजिटल डेस्क, रांची। गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात भयानक आग लगने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा किचन में गैस सिलेंडर फटने से हुआ, जिसके बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग बाहर नहीं निकल पाए। मरने वालों में 4 पर्यटक और 14 कर्मचारी शामिल हैं, बाकी शवों की शिनाख्त चल रही है। 6 लोग घायल हैं, उनकी हालत स्थिर है।

    मृतकों में झारखंड के तीन युवक भी हैं। रांची जिले के फतेहपुर गांव के सगे भाई प्रदीप महतो (24) और विनोद महतो (22) तथा खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव के मोहित मुंडा (22) रोजी-रोटी के लिए गोवा गए थे और इसी क्लब में काम करते थे। तीनों रसोई या सर्विस स्टाफ में थे। आग लगने के समय क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं।

    क्लब मालिक सौरभ लूथरा और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हो गया है। स्थानीय पंचायत का कहना है कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हुआ था और संकरे रास्ते की वजह से दमकल को पहुंचने में देरी हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट कराने की बात कही है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हृदय विदारक बताया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

    परिजनों की हालत खराब है। प्रदीप और विनोद के पिता धनेश्वर महतो खबर सुनकर बेहोश हो गए। झारखंड प्रशासन गोवा अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव सोमवार या मंगलवार तक रांची लाए जाने की उम्मीद है।