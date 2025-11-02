घाटशिला उपचुनाव को ले झामुमो की रणनीति तय, हेमंत और कल्पना सोरेन कल से करेंगे धुआंधार प्रचार

राज्य ब्यूरो,रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन तीन नवंबर से घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी के समर्थन में धुआंधार प्रचार करेंगे। पार्टी ने दोनों के कार्यक्रम का शेड्यूल तय कर दिया है।

इसके तहत हेमंत तीन नवंबर को अपराह्न एक बजे मुसाबनी के कुइलीसूता मार्शल ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह, चार नवंबर को कल्पना सोरेन गालूडीह आंचलिक मैदान तथा सिंहपूरा जयघंटापुर मैदान में अलग-अलग समय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी।