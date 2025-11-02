Language
    घाटशिला उपचुनाव को ले झामुमो की रणनीति तय, हेमंत और कल्पना सोरेन कल से करेंगे धुआंधार प्रचार

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:46 AM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने कमर कस ली है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कल से ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। पार्टी नेताओं ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है और जनता से समर्थन की अपील की है। झामुमो अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन तीन नवंबर से घाटशिला उपचुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे।

    राज्य ब्यूरो,रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन तीन नवंबर से घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी के समर्थन में धुआंधार प्रचार करेंगे। पार्टी ने दोनों के कार्यक्रम का शेड्यूल तय कर दिया है।

    इसके तहत हेमंत तीन नवंबर को अपराह्न एक बजे मुसाबनी के कुइलीसूता मार्शल ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह, चार नवंबर को कल्पना सोरेन गालूडीह आंचलिक मैदान तथा सिंहपूरा जयघंटापुर मैदान में अलग-अलग समय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी।

    छह एवं सात नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम क्रमश: दामपाड़ा, धालभूमगढ़ में क्रमश: गंधाइनी हाट मैदान तथा नरसिंहगढ़ उच्च विद्यालय मैदान में होगा। आठ नवंबर को देानों का कार्यक्रम तय किया गया है।

    दोनों घाटशिला के मऊभंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मैदान में संभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन झामुमो के दोनों स्टार प्रचारक दोनों रोड शो भी करेंगे, जिसके तहत जादूगोड़ा सिदो कान्हो चौक, सुरदा क्रासिंग तथ मुसाबनी बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा करेंगे।