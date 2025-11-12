Language
    Ghatshila by-election: झामुमो ने कहा, घाटशिला में हेमंत सरकार की नीतियों पर लगी मुहर, भाजपा का दावा - परिणाम चौंकाने वाला होगा

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में ज़ोरदार टक्कर है। झामुमो का दावा है कि यह हेमंत सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर है, वहीं भाजपा का कहना है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है।

    घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद विभिन्न दलों के दावे- प्रतिदावे चर्चा में है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद विभिन्न दलों के दावे- प्रतिदावे चर्चा में है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है। प्रत्याशियों की किस्मत इवीएम में सील हो चुकी है। तब तक ज्यादातर राजनीतिक दल परिणाम अपने पक्ष में आने का दावा कर रहे हैं। 

    जनता ने झूठे वायदों और भ्रम फैलाने वालों को नकार दिया : विनोद

    झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी की शानदार जीत का दावा किया है। कहा कि घाटशिला की जनता ने झूठे वादों, सांप्रदायिक राजनीति और भ्रम फैलाने वालों को नकारते हुए विकास, जन विश्वास और हेमंत सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है।

    भाजपा को अब यह स्वीकार करना चाहिए कि झारखंड में लोगों ने 25 साल के अनुभव से सीखा है कि विकास की राजनीति झामुमो करती है और भ्रम की राजनीति भाजपा। हेमंत सरकार ने घाटशिला और आसपास के इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और आदिवासी युवाओं के रोजगार पर ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

    इन्हीं कार्यों के आधार पर झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पांडेय ने कहा कि भाजपा को अब हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत हो गई है।

    घाटशिला में मतदान शांतिपूर्ण हुआ और जनता ने निर्भीक होकर वोट दिया। बाबूलाल मरांडी को अब झारखंड के लोगों के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जनादेश झूठे आरोपों से नहीं, जनता के भरोसे से बनता है। घाटशिला में जनता ने झामुमो पर भरोसा जताया है और परिणाम भाजपा के दावे को मुंहतोड़ जवाब देंगे।

    जनता हेमंत सरकार के झूठे वादों से ऊब गई है : बाबूलाल

    भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने चुनाव आयोग का साधुवाद किया कि उनकी देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक हुआ।

    बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शाम पांच बजे तक लगभग 74% मतदान का आंकड़ा आया है, जो बढ़ने की संभावना है। जिस सीट को झामुमो सेफ मानकर चल रही थी, वहां इनकी दहशत साफ दिखाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुरुआती दौर में डराने-धमकाने की कोशिश की।

    भाजपा के सजग कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के देखरेख में उनके गलत मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला में इस बार मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत दिख रहा है कि जनता हेमंत सरकार के झूठे वादों से ऊब गई है और इस बार एनडीए की जीत होगी।

    मरांडी ने कहा कि बिहार में बंपर वोटिंग दिखा रहा है कि वहां के जनता का एनडीए सरकार के प्रति पूरा विश्वास है। जनता ने जमकर वोटिंग की है और यह वोटिंग प्रथम चरण से भी ज्यादा होने का अनुमान है। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लौटने वाली है। प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी उपस्थित थे।