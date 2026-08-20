JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के बेटे ने हिंदपीढ़ी थाने में दर्ज कराई FIR, दो करोड़ रुपये की ठगी का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने रांची के हिंदपीढ़ी थाने में करीब दो करोड़ रुपये की ठगी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 15 अगस्त को दर्ज इस प्राथमिकी में अभिषेक चौधरी ने हिंदपीढ़ी के पांच लोगों को आरोपित बनाया है।

आरोपितों में शहनवाज शेख, उनके भाई अफताब शेख व सफदर शेख, बहन तबस्सुम इसरार व शबनम शेख शामिल हैं। पूरा मामला जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है। हिंदपीढ़ी थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जमीन के सभी दस्तावेज, रुपयों के लेन-देन के कागजात व सभी सबूत की जांच की जा रही है।

दर्ज प्राथमिकी में अभिषेक चौधरी ने बताया है कि वर्ष 2021 में हिंदपीढ़ी के शेखर मेंशन के रहने वाले शहनवाज शेख व अन्य सभी आरोपितों ने उनके पिता पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी के सामने खलारी व चान्हो अंचल क्षेत्र के केदल व रामदगा गांव में स्थित 736 डिसमिल जमीन का सौदा सौदा किया था। 20 हजार रुपये प्रति डिसमिल के दर से जमीन की कीमत तय की गई थी।

इसके बाद अमिताभ चौधरी ने जमीन खरीदने के लिए कई किस्तों में आरोपितों को करीब दो करोड़ रुपये दिया था। यह राशि अमिताभ चौधरी ने अपने दरभंगा व मधुबनी स्थित अपने पैतृक गांव की करीब 150 कट्ठा जमीन बेचकर जुटाई थी।

शहनवाज शेख ने नौ सितंबर 2021 को अमिताभ चौधरी के ईमेल पर जमीन का एकरारनामा भी भेजा था। अभिषेक चौधरी के अनुसार, 20 जुलाई 2022 को अंतिम किस्त के तौर पर उसने 21 लाख रुपये का चेक दिया था। अमिताभ चौधरी के निधन के बाद नहीं की जमीन की रजिस्ट्री, बढ़ाने लगे कीमत अभिषेक चौधरी ने अपनी शिकायत में बताया है कि जमीन की रजिस्ट्री होने से पहले ही 16 अगस्त 2022 को उनके पिता अमिताभ चौधरी का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हुई और आरोपित जमीन की कीमत भी बढ़ाने लगे।

पिता के निधन के बाद अभिषेक ने 28 अगस्त को जब शहनवाज शेख से मुलाकात की तो उन्होंने जमीन का सौदा 25 हजार रुपये प्रति डिसमिल तय होने की बात कही। आरोपित ने यह भी कहा कि उसे दो करोड़ रुपये नहीं, बल्कि केवल 1.32 करोड़ रुपये ही मिले हैं। जब अभिषेक ने अपने रुपयों को वापस मांगा तो शहनवाज शेख लगातार टाल-मटोल करने लगे।