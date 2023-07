झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले वह प्रधानमंत्री मोदी व लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिड़ला से शिष्‍टाचार भेंट कर चुके हैं। वह बीते 4 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और आगामी 15 जुलाई को वह विधिवत अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट करते हुए बाबूलाल मरांडी।

