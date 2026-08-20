'डीसी सर, बाढ़ में किताबें बह गई, मुझे पढ़ाई करनी है' कृतिका का सपना पूरा करने को उपायुक्त ने बढ़ाया हाथ
बाढ़ में किताबें बह जाने के बाद भी 10 वर्षीय कृतिका कुमारी का हौसला नहीं टूटा और उसने पढ़ाई जारी रखने की ठानी। उपायुक्त ने उसकी मदद करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी सहित नई किताबें उपलब्ध कराईं।
HighLights
बाढ़ में कृतिका की किताबें बह गईं, हौसला नहीं टूटा।
उपायुक्त ने बच्ची को नई किताबें उपलब्ध कराईं।
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)/रांची। उफान पर हैं सोन एवं कोयल नदियां। तटीय क्षेत्रों में रहने वालों की परेशानी बढ़ी है। कोयल बाढ़ का पानी नन्हीं कृतिका की किताबें और कॉपियां तो बहा ले गया, लेकिन उसके सपनों को नहीं बहा सका।
कक्षा पांच की छात्रा कृतिका कुमारी की पढ़ाई अब फिर पटरी पर लौटेगी। जन समाधान कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर पहुंची इस बच्ची की परेशानी को उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने न सिर्फ सुना, बल्कि उसकी पढ़ाई का सहारा भी बन गए।
हाल में हुई भारी बारिश के बाद कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से कृतिका के घर में पानी घुस गया था। घर में रखा उसका पढ़ाई का सामान पानी की तेज धार में बह गया। किताबें और कॉपियां खोने के बाद उसके सामने पढ़ाई जारी रखने की चिंता खड़ी हो गई थी।
इसके बावजूद उसका हौसला नहीं टूटा। पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद लेकर कृतिका जन समाधान कार्यक्रम में उपायुक्त के पास पहुंची और किताबें उपलब्ध कराने का आग्रह किया। दस साल की बच्ची की लगन देख और बातें सुनकर दंग रह गए अफसर।
बच्ची की बात सुनकर उपायुक्त ने उसकी परेशानी को गंभीरता से लिया और तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गुरुवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में कृतिका को स्वयं किताबें उपलब्ध कराईं।
कृतिका के चेहरे पर लौट आई खुशी
इस दौरान उसे सामान्य पाठ्य-पुस्तकों के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी से संबंधित पुस्तकें भी दी गईं, ताकि वह अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। नई किताबें हाथ में आते ही कृतिका के चेहरे पर खुशी लौट आई।
कुछ दिन पहले जिन आंखों में अपनी किताबें बह जाने का दुख था, उन्हीं आंखों में अब फिर बड़े सपने चमक रहे थे। कृतिका का सपना जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई करने का है। अब उसे पढ़ाई के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए भी जरूरी पुस्तकें मिल गई हैं।
बाढ़ उसका सामान बहा ले गई, लेकिन उसकी उम्मीद और पढ़ने की ललक को नहीं बहा सकी। उपायुक्त की पहल ने कृतिका को सिर्फ किताबें ही नहीं दीं, बल्कि उसके सपनों को फिर से उड़ान भरने का मौका भी दिया।