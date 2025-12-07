डायन बिसाही का आरोप लगाकर 75 वर्षीय वृद्धा को प्रताड़ित किया, 12 नामजद समेत 40 पर FIR
इटकी के विंधानी गांव में एक 75 वर्षीय महिला को डायन बिसाही के आरोप में प्रताड़ित किया गया। ग्रामीणों ने घर घेरकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, इटकी। इटकी थाना क्षेत्र के विंधानी गांव में डायन बिसाही का गंभीर आरोप लगाते हुए 75 वर्षीय एक वृद्ध महिला को गांव के ही लोगों ने प्रताड़ित किया। ग्रामीणों की भीड़ ने महिला के घर को घेर लिया, गाली-गलौज की, और जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 नामजद सहित 30-40 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ इटकी थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
क्या है पूरा मामला
पीड़ित महिला ने थाने में दिए गए आवेदन में बताया कि शनिवार को गांव के लोगों ने उन पर तंत्र-मंत्र के जरिए सुकरो उराईन की बेटी मनीषा को बीमार करने का आरोप लगाया। मनीषा कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके लिए ग्रामीण महिला और उसके परिजनों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे।
पीड़िता ने गांव के सुमित उरांव, रोहित उरांव, मुहित उरांव, नाने कुजूर, अनील केरकेट्टा, माया कुजूर, बूधराम पाहन, सुशांत केरकेट्टा, कल्याण लकड़ा, आशीष मुंडा, मनोज कुजूर और सुनिल तिर्की के साथ 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और प्रताड़ना का आरोप लगाया।
भीड़ ने घर को चारों ओर से घेर लिया
शिकायत के अनुसार, भीड़ ने घर को चारों ओर से घेर लिया और महिला व उनके परिवार को गाली-गलौज, धक्का-मुक्की की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने धमकी दी कि यदि सुकरो उराईन की बेटी को कुछ भी होता है, तो पीड़िता और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।
सूचना पाकर तत्काल पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया । मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इटकी थाना प्रभारी मनीष कुमार और इटकी बीडीओ सह सीओ मो. अनीस सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित महिला और उनके परिजनों को ग्रामीणों के घेरे से सुरक्षित निकालकर इटकी थाना ले आए।
पूर्व मंत्री ने की शांति की अपील
घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी इटकी थाना पहुंचे। उन्होंने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 'किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।' उन्होंने पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया और सभी ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की।
