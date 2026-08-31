500 करोड़ की अचल संपत्ति, 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड... धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी से ED की पूछताछ
ईडी ने धनबाद के बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह से अवैध कोयला खनन मामले में पूछताछ ...और पढ़ें
HighLights
ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी से पूछताछ।
अवैध कोयला खनन मामले में आरती सिंह से आय स्रोत पूछा।
राज्य ब्यूरो, रांची। कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण व तस्करी से जुड़े मामले की जांच कर रही ईडी ने सोमवार को धनबाद के बड़े कोयला कारोबार एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह से ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिनभर पूछताछ की। ईडी ने आरती सिंह से उनके पति के कारोबार से जुड़े बिंदुओं पर ही सवाल पूछा।
ईडी ने 29 जुलाई 2026 को एलबी सिंह व उनके सहयोगियों से जुडे 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापामारी में ईडी को एलबी सिंह के ठिकाने से 1.02 करोड़ रुपये नकदी, 160 करोड़ रुपये के म्युचुअल फंड व 200 से ज्यादा अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारी, डेटा, डिजिटल डिवाइस, सेल डीड आदि मिले थे। जब्त 200 से ज्यादा अचल संपत्ति की कीमत करीब 500 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
ईडी ने जांच में पाया था कि अधिकांश निवेश आरती सिंह के नाम पर थे। ईडी ने आरती सिंह से उनके आय का स्रोत पूछा। ईडी ने छापामारी में जब्त सभी दस्तावेज, नकदी व निवेश से संबंधित कागजात पर आरती सिंह से जानकारी ली। आरती सिंह ने ईडी को बताया है कि उनके पति कोयला का कारोबार करते हैं। उनका कोई अवैध कारोबार नहीं है।
उन्होंने जो भी चल-अचल संपत्ति बनाई है वह कोयले के कारोबार में लाभ की राशि से बनाई गई है। ईडी अब इस मामले में आगे की छानबीन करती रहेगी। आवश्यकता पड़ी तो ईडी आगे भी आरती सिंह व अन्य को बुलाकर पूछताछ करेगी। ईडी ने आरती सिंह को पूर्व में भी दो बार समन किया था, लेकिन वह ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो सकी थीं। इस बार तीसरे समन पर सोमवार को ईडी के सामने उपस्थित हुईं हैं।
झारखंड पुलिस में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने की थी ईसीआईआर
झारखंड पुलिस में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकियों में आरोपितों के विरुद्ध धनबाद व आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए गए या चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला उठाने पर जबरन वसूली, लेवी और इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।
पुलिस ने कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की थी। ईडी ने जांच में पाया कि आरोपितों ने अपराध से बड़ी मात्रा में अवैध कमाई की। अवैध तरीके से अर्जित की गई राशि को इधर-उधर घुमाने (लेयरिंग) और इसे वैध दिखाने के लिए कई संस्थाओं, लोगों का इस्तेमाल किया और बड़ी संख्या में चल-अचल संपत्ति भी बनाई।
वर्ष 2025 में भी ईडी ने अनिल गोयल, एलबी सिंह व उनसे जुड़े लोगों व संस्थाओं के विरुद्ध धनबाद व दुमका में छापामारी की थी। उस वक्त भी छापामारी में ईडी को डेढ़ सौ से अधिक जमीन के दस्तावेज और दो करोड़ 20 लाख रुपये नगदी मिले थे।