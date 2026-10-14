DSPMU में पीएचडी और पीजी नामांकन शुरू, CUJ में स्नातक के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश 19 अक्टूबर तक
डीएसपीएमयू में पीएचडी और पीजी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पीएचडी के लिए आवेदन 25 अक्टूबर 2026 तक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गयी। इसके लिए कुलपति डा. राजीव मनोहर की अध्यक्षता में बैठक आयोजन की गयी और निर्णय लिया गया कि यूजीसी के पीएचडी रेगुलेशन 2022 के आधार पर पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए नेट व जेट पास अभ्यर्थी ही आवेदन दे सकते हैं।
रेगुलेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर अधिकतम चार, एसोसिएट प्रोफेसर छह और प्रोफेसर आठ विद्यार्थियों का पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। डाॅ. राजीव मनोहर ने इस संबंध में कहा कि पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन विभागों में उपलब्ध रिक्त शोध सीटों और विभागीय संसाधनों और शोध पर्यवेक्षकों की क्षमता के आधार पर आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि चूंकि पीएचडी में नामांकन की पूरी प्रक्रिया अक्टूबर माह में ही समाप्त करने का प्रयास है, अत पीएचडी में नामांकन के लिए अहर्ता प्राप्त आवेदकों से 25 अक्टूबर 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन करने वालों को 600 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं पीजी नामांकन की पहली सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। आवेदन देने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है।
पीएचडी की सबसे अधिक 5 सीट एंथ्रोपोलाजी में
पीएचडी में नामांकन के लिए सबसे अधिक सीटें एंथ्रोपोलाजी विभाग में है यहां कुल 5 सीटें हैं। इसके अलावा बांग्ला विभाग में 4, बाटनी में 3, रसायन विज्ञान में 8, अंग्रेजी में 1, राजनीति विज्ञान में 8, भौतिकी में 2, मनोविज्ञान में 1, संस्कृत में 1, जूलाजी में 5 और उर्दू में 1 सीट रिक्त है। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर पीएचडी में नामांकन लिया जाएगा।
पीजी नामांकन की पहली सूची 27 अक्टूबर को होगी जारी
वहीं पीजी में नामांकन की पहली सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पहली सूची के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। रिक्त सीट होने पर पीजी नामांकन की दूसरी सूची जारी की जाएगी।
केडमिक काउंसिल डीन, एकेडमिक अफेयर्स डॉ नमिता सिंह ने बताया कि पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन से लेकर अहर्ता, शुल्क और पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कुलपति डाॅ. राजीव मनोहर ने कहा विश्वविद्यालय अक्टूबर माह के अंत तक पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर कटिबद्ध है। यह जानकारी निदेशक जनसंपर्क डाॅ. राजेश कुमार सिंह ने दी।
सीयूजे में स्नातक प्रवेश के लिए विशेष राउंड, 19 अक्टूबर तक करें आवेदन
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयूजे) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विशेष राउंड सह माप-अप राउंड की घोषणा की है। इस राउंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए माप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा।
आनलाइन पंजीकरण 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। सीयूजे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा।
चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। इस राउंड के तहत उन पाठ्यक्रमों एवं श्रेणियों की गतिशील रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जहां प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट कक्षा 12वीं या समकक्ष योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
सीयूईटी (यूजी) 2026 में शामिल अभ्यर्थी भी संबंधित पाठ्यक्रम की निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण सह काउंसलिंग शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये तथा दिव्यांग एवं सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है।
यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा। सीयूजे ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के मूल प्रमाणपत्र एवं छायाप्रतियां साथ लाएं। आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में जारी वैध जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
सीयूजे ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहले से किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी इस राउंड में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। सुपरन्यूमेरेरी सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर त्रुटि पाए जाने पर सीयूजे को प्रवेश में संशोधन करने या उसे रद करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी रिक्त सीटों की सूची, पाठ्यक्रमवार पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रवेश संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए सीयूजे की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।