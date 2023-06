झारखंड के पास भी होगा अपना विश्वविद्यालय सेवा आयोग, गठन का ड्राफ्ट तैयार; शिक्षकों की नियुक्ति होगी आसान

राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन शीघ्र होगा। इसे लेकर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक-2023 विधानसभा में लाने की तैयारी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रारुप प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीकृति के बाद इसपर अन्य विभागों से अनुमोदन लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन होने से अब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति इसके माध्यम से होगी। साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति भी इस आयोग के माध्यम से होगी। झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का भी आयोजन इस आयोग द्वारा ही किया जाएगा। अभी तक ये सभी कार्य झारखंड लोक सेवा आयोग से संचालित होते थे। लेकिन इसके बाद अधिक कार्य भार होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति में काफी देरी होती थी। झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक पारित होने तथा इसे अधिनियम के रूप में लागू किए जाने के बाद इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी। राज्यपाल भी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पक्ष में राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन भी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से कराने के पक्ष में हैं। इसे लेकर उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की है। कई राज्यों में पहले से गठित है आयोग देश के कई राज्यों में कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही होती है। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में भी आयोग से ही शिक्षकों की नियुक्ति होती है। रिक्त हैं शिक्षकों के अधिकांश पद राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 35 प्रतिशत पद रिक्त हैं। जेपीएससी ने 2018 में विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन पांच साल बाद भी कई विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के 20 प्रतिशत और कर्मचारियों के भी 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वहीं, राज्य में 2007-08 के बाद जेट का आयोजन नहीं हो सका है। अब राज्य सरकार जेट परीक्षा का आयोजन हर साल करना चाहती है।

