झारखंड की नेत्र चिकित्सा को मिली बड़ी पहचान, डॉ. भारती कश्यप को प्रतिष्ठित सम्मान से किया गया सम्मानित

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक, शैक्षणिक और जनजागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. भारती कश्यप को पूर्वी भारत क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा सम्मेलन की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान राज्य में नेत्र चिकित्सा के अकादमिक विकास, वैज्ञानिक गतिविधियों और जनजागरूकता के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए प्रदान किया गया।

पूर्वी भारत क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा सम्मेलन पूर्वी भारत के 13 राज्यों के नेत्र चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख क्षेत्रीय मंच है। डॉ. भारती कश्यप वर्ष 2019 से झारखंड नेत्र चिकित्सा सोसाइटी की वैज्ञानिक समिति की अध्यक्ष के रूप में वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

उनके नेतृत्व में राज्य में चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम, वैज्ञानिक सत्र, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। युवा नेत्र चिकित्सकों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए अकादमिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक मंचों से जोड़ने की दिशा में भी काम किया गया है।

वैज्ञानिक जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न नेत्र स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की गई। सम्मान मिलने पर डॉ. भारती कश्यप ने आयोजन संस्था के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान उनके व्यक्तिगत प्रयासों के साथ झारखंड के पूरे नेत्र चिकित्सा समुदाय के लिए गौरव का विषय है।