झारखंड का बढ़ा मान, डॉ. भारती कश्यप को रिफ्रैक्टिव सर्जरी और केराटोकोनस इलाज के लिए मिला सम्मान
वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. भारती कश्यप को चश्मा हटाने और केराटोकोनस के लेजर उपचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में एक्सीसरेस एक्सीलेंस अवार ...और पढ़ें
HighLights
डॉ. भारती कश्यप को एक्सीसरेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
केराटोकोनस और चश्मा हटाने के लेजर उपचार में उत्कृष्ट योगदान।
झारखंड में 20 वर्षों से लेजर विजन करेक्शन में सक्रिय भूमिका।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. भारती कश्यप को चश्मा हटाने और केराटोकोनस के लेजर उपचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मेलन में एक्सीसरेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
सात से नौ अगस्त तक आयोजित केराटो-रिफ्रैक्टिव सर्जन सम्मेलन में उन्हें रिफ्रैक्टिव सर्जरी के क्षेत्र में शोध और क्लीनिकल अनुभव के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।
डॉ. भारती कश्यप को यह सम्मान आरपी सेंटर, एम्स नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉ. राधिका टंडन ने प्रदान किया। सम्मेलन में उन्होंने देश के प्रमुख रिफ्रैक्टिव सर्जनों और नेत्र रोग विशेषज्ञों के समक्ष लेजर इन केराटोकोनस विषय पर अपना शोध और क्लीनिकल अनुभव प्रस्तुत किया।
इस विषय पर प्रसिद्ध रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. रोहित शेट्टी के नेतृत्व में हुई विस्तृत चर्चा में उनके कार्य और अनुभव को विशेषज्ञों ने सराहा।
20 वर्षों से लेजर विजन करेक्शन के क्षेत्र में कार्य
डॉ. भारती कश्यप पिछले करीब 20 वर्षों से झारखंड में लेजर विजन करेक्शन और चश्मा हटाने की लेजर सर्जरी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।
उनके अनुसार, इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को चश्मे से मुक्ति दिलाकर पुलिस, वायु सेवा, विमानन, लोको पायलट, मर्चेंट नेवी सहित विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित दृष्टि मानकों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिली है। चश्मा हटने के बाद कई युवाओं और युवतियों के आत्मविश्वास तथा जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है।
डॉ. कश्यप ने कहा कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मेलनों में झारखंड में किए जा रहे कार्यों को मिल रही सराहना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में भी आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से मरीजों को बेहतर नेत्र उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।