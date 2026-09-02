झारखंड की डॉ. भारती कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी, IMA की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्विरोध चुनी गई संयुक्त सचिव

जागरण संवाददाता, रांची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में झारखंड की प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डॉ. भारती कश्यप को 2026-28 के लिए मानद संयुक्त सचिव निर्विरोध चुना गया है। उनके चयन से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिला है। डॉ. कश्यप के काम में महिला स्वास्थ्य, नेत्रदान और बच्चों की दृष्टि सुरक्षा प्रमुख रहे हैं।

1100 कॉर्निया प्रत्यारोपण और छह लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग बनी पहचान डॉ. भारती कश्यप के तीन प्रमुख कार्यों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने झारखंड के 25 लाख से अधिक सरकारी स्कूली बच्चों की दृष्टि जांच कराकर जरूरतमंद बच्चों का इलाज कराया। इसके अलावा कश्यप मेमोरियल आई बैंक के माध्यम से करीब 1100 कॉर्निया प्रत्यारोपण कराए गए, जिससे दृष्टिहीन लोगों को दोबारा रोशनी पाने में मदद मिली।

वहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में झारखंड में छह लाख से अधिक प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार किया गया। इसके लिए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कम लागत वाले ‘स्क्रीन एंड ट्रीट’ मॉडल को बढ़ावा दिया गया। इसमें जांच के साथ जरूरत के अनुसार मौके पर ही उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय आईएमए नेतृत्व में झारखंड को मिली जगह आईएमए के राष्ट्रीय चुनाव में डॉ. भारती कश्यप को मानद संयुक्त सचिव (आईएमए डॉ. एकेएन सिन्हा इंस्टीट्यूट) के पद पर निर्विरोध चुना गया है। वह इससे पहले आईएमए मुख्यालय की विमेंस डॉक्टर्स विंग की राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष (2022-24) रह चुकी हैं। वर्तमान में वह आईएमए झारखंड विमेंस डॉक्टर्स विंग की अध्यक्ष हैं।