ज्यादातर कैंसर का इलाज संभव, जल्दी पता चलने से ठीक होने की संभावना बढ़ेगी; अपनाएं स्वस्थ जीवनशैली
ओंकोलाजी सर्जन डाॅ. अमर प्रेम ने जागरण विमर्श में बताया कि 60-70% कैंसर के मामले सही समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली से ठीक हो सकते हैं। आयुष्मान योजना के तहत कैंसर का इलाज अब कम खर्च में संभव है, जिससे जागरूकता और शीघ्र जांच महत्वपूर्ण है।
HighLights
60-70% कैंसर के मामले सही समय पर इलाज से ठीक होते हैं।
स्वस्थ जीवनशैली, व्यायाम और सही खानपान कैंसर से बचाव में सहायक।
आयुष्मान योजना कैंसर उपचार को किफायती और सुलभ बनाती है।
राज्य ब्यूरो, रांची। कैंसर असाध्य बीमारी नहीं है। कैंसर के 60 से 70 प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण इलाज संभव है। सही समय पर जांच हो जाए और कैंसर का पता चल जाए तो कम समय में, कम खर्च पर ही इसका इलाज संभव है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवनशैली, व्यायाम और खानपान में आर्गेनिक तत्वों को शामिल कर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है।
दैनिक जागरण के विमर्श कार्यक्रम में बात करते हुए ओंकोलाजी सर्जन डा. अमर प्रेम ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कैंसर को लेकर कई महत्वपूर्ण शोध हुए हैं। अब दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं।
डाॅ. अमर प्रेम ने कहा कि जिलों में भी अब कैंसर की जांच के लिए सुविधा उपलब्ध है। जैसे ही शरीर में कोई असमान्य गतिविधि दिखे तुरंत डाक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर यह कैंसर है और इसकी जानकारी सही समय पर हो गई तो इसका इलाज भी आसान होगा।
इसमें खर्च भी कम आएगा और व्यक्ति लंबा जीवन बिताएगा। इसके अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत बहुत सामान्य शुल्क पर कैंसर का उपचार होता है।
कैंसर को लेकर सामान्य भ्रांतियां क्या हैं
डाॅ.अमर प्रेम ने कहा कि कैंसर को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। इनमें प्रमुख है कि बायोप्सी कराने या आपरेशन कराने के बाद कैंसर फैलता है। यह पूरी तरह गलत है।
बायोप्सी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें पता चलता है कि कैंसर का स्वरुप क्या है, यह कितना फैला है। इसी तरह सर्जरी के दौरान ट्यूमर हटाते हुए डाक्टर आसपास के टिश्यू को भी हटा देते हैं जहां कैंसर के होने की संभावना होती है।
कैंसर से बचाव कैसे हो सकता है
स्वस्थ जीवनशैली से कैंसर के कुछ हद तक बचा जा सकता है। हमें सप्ताह में कम से कम तीन दिन ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिसमें शरीर से पसीना निकले। मुंह के कैंसर के लिए सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन जिम्मेदार माना जाता है।
इसे त्यागकर कैंसर से बचा जा सकता है। मोटापा कम करने से भी कैंसर का खतरा कम होता है। अल्कोहल के सेवन और अत्यधिक मांसाहार भी इसके खतरे को बढ़ाता है।
कब करानी चाहिए कैंसर की जांच
अचानक वजन कम होने लगे, भूख कम लगे, लंबे समय तक बहुत तेज बुखार रहे तो डाक्टर से संपर्क करना चाहिए। डा. अमर प्रेम ने कहा कि मुंह के छाले या चमड़े पर किसी दाग का उभरना और लंबे समय तक रहना कैंसर का संकेत हो सकता है। महिलाओं में ब्रेस्ट के आसपास गांठ उभरे तो उसकी भी जांच करानी चाहिए।