डीजी यात्रा से रांची एयरपोर्ट पर हवाई सफर हुआ आसान, मंत्रालय ने की सराहना; बुजुर्गों के लिए सुविधाओं की जांच

जागरण संवाददाता, रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची पर डीजी यात्रा के इस्तेमाल से यात्री को मिली सहज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक पहुंचा है। मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करते हुए यात्रियों के अनुभव को साझा करते हुए डीजी यात्रा के माध्यम से तकनीक-सक्षम हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के प्रयासों को सामने रखा है। डीजी यात्रा के जरिए मिली तेज, सहज और सुविधाजनक सेवा की सराहना की है।

डीजी यात्रा के माध्यम से एयरपोर्ट पर यात्रियों की पहचान सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से आसान बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को एयरपोर्ट की विभिन्न प्रक्रियाओं में अधिक सुविधा देना और यात्रा के दौरान लगने वाले समय को कम करने में मदद करना है।

रांची एयरपोर्ट पर यात्री के सकारात्मक अनुभव को मंत्रालय ने बेहतर एवं तकनीक-सक्षम हवाई यात्रा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रोत्साहन बताया है। यात्री सुविधा को तकनीक से जोड़ने पर जोर मंत्रालय ने यह अनुभव यात्री सेवा अभियान के तहत साझा किया है। इस अभियान के माध्यम से एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके अनुभव को सुविधाजनक बनाने की पहल को प्रमुखता दी जा रही है।

डीजी यात्रा इसी दिशा में डिजिटल सुविधा का एक माध्यम है। रांची एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा के इस्तेमाल से जुड़े इस अनुभव से यात्रियों के बीच डिजिटल एयरपोर्ट सेवाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी सामने आया है। एयरपोर्ट पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं की जांच यात्री सेवा अभियान के तहत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष सहायता की जरूरत वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुगम यात्राके अंतर्गत व्हीलचेयर की उपलब्धता और यात्रियों को दी जाने वाली सहायता का जायजा लिया।

इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में दिव्यांग यात्रियों के लिए समर्पित शौचालय, ग्रैब रेलिंग और अन्य सुगम सुविधाओं की भी जांच की गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। प्रबंधन के अनुसार, यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है।