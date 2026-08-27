झारखंड में साइबर अपराध के विरुद्ध डायल 1930 बना कारगर हथियार, 150 करोड़ फ्रीज; 77503 शिकायतें

राज्य ब्यूरो, रांची। अगर आप साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं तो बिना समय गंवाए 1930 डायल करें। यह प्लेटफार्म इतना सशक्त बनता जा रहा है कि समय रहते इस नंबर पर तुरंत काल करने पर आपकी राशि जिस खाते में पहुंचेगी, वहीं पर फ्रीज हो जाएगी।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के अधीन संचालित डायल 1930 साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। झारखंड के सभी जिलों में पुलिस, साइबर अपराध पुलिस की ओर से भी इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है।

जिस रफ्तार से साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसपर बहुत हद तक मदद करने में इस डायल 1930 की भूमिका सकारात्मक है।

एनसीआरपी के इस डायल 1930 पर इस वर्ष महज सात महीने में सबसे ज्यादा 77503 शिकायतें मिलीं। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी हुई। इसके माध्यम से बैंक खातों में 150 करोड़ रुपये फ्रीज भी किए गए।

साइबर अपराध थाने की पुलिस की पहल पर फ्रीज कराए गए 150 करोड़ रुपये में से 19 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस भी कराए जा चुके हैं। इस प्लेटाफार्म से 22165 मोबाइल नंबर व 10054 आइएमईआइ नंबर भी ब्लाक कराए जा चुके हैं।

इसके अलावा थाने में साइबर अपराध से संबंधित 658 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें 486 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 17.78 लाख रुपये, 679 सिमकार्ड, 651 मोबाइल, 74 एटीएम, 21 दोपहिया, पांच चार पहिया, आठ लैपटाप, 57 पासबुक, 19 चेकबुक व दो स्वाइप मशीन की भी बरामदगी की है।

राज्य में प्रतिबिंब एप से भी कार्रवाई हुई है, जिसमें 121 कांड दर्ज हुए और 336 गिरफ्तारियां, 545 मोबाइल व 655 सिमकार्ड की बरामदगी हुई है। खाते से अवैध लेन-देन होते ही डायल 1930 पर दर्ज कराएं शिकायत साइबर विशेषज्ञ व संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से स्कूल-कालेज में छात्र-छात्राओं को, पोस्टर आदि के माध्यम से, रेडियो-टेलीविजन आदि के माध्यम से साइबर अपराध व इससे बचाव को लेकर जागरूक किया जाता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट व निवेश के नाम पर साइबर ठगी के मामले सर्वाधिक आ रहे हैं। पुलिस, ईडी, सीबीआइ, सीआइडी का अधिकारी बताकर साइबर अपराधी वाट्सएप वीडियो काल, आडियो काल कर लोगों को अलग-अलग मामलों में फंसाने की धमकी देता है। केस में बचाने के नाम पर पैसे ठगता है, खाते में रुपये स्थानांतरित कराता है।

दूसरा मामला यह आ रहा है, जिसमें बेहतर रिटर्न का लालच देकर निवेश के नाम पर रुपये ट्रांसफर करवाता है। कई मामलों में ओटीपी लेकर खाते से रुपये गायब करता है। इन सभी स्थितियों में जैसे ही लगे कि रुपये खाते से कट गए, तुरंत 1930 पर काल करें।