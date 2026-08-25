रांची के डायग्नोस्टिक सेंटर पर बड़ा एक्शन, डॉक्टर मिले गायब तो सील हुई अल्ट्रासाउंड मशीन

जागरण संवाददाता, रांची। प्रसव पूर्व जांच के दौरान भ्रूण के लिंग की पहचान और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में सिविल सर्जन रांची डा. अमरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने बरियातू स्थित फर्स्ट प्वाइंट डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केंद्र की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया। साथ ही केंद्र में अल्ट्रासाउंड जांच का काम तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला स्तरीय टीम में डा. तवा रिजवी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के अनुसार निरीक्षण के समय केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन खुली हुई थी और जांच के लिए मरीज भी मौजूद थे। वहीं, संबंधित चिकित्सक डा. सुहास टेटरवे निरीक्षण के समय केंद्र पर उपस्थित नहीं थे।

चिकित्सक की अनुपस्थिति में मशीन खुली मिलने पर कार्रवाई निरीक्षण टीम ने चिकित्सक की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन का खुला रहना पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना। इसके अलावा केंद्र में गर्भवती महिलाओं से संबंधित एएनसी रजिस्टर का भी समुचित ढंग से संधारण नहीं किया जा रहा था।

इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए टीम ने मौके पर ही अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। केंद्र प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अगले आदेश तक अल्ट्रासाउंड संबंधी गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया गया। क्या है पीसीपीएनडीटी अधिनियम पीसी एंड पीएनडीटी यानी प्रसव पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 का उद्देश्य प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है। इस कानून के तहत भ्रूण के लिंग का पता लगाना या लिंग चयन करना प्रतिबंधित है। इसका मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना और लिंगानुपात में सुधार सुनिश्चित करना है।

अल्ट्रासाउंड सहित प्रसव पूर्व जांच तकनीकों का इस्तेमाल केवल निर्धारित चिकित्सकीय कारणों से किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र का पंजीकृत होना, निर्धारित अभिलेखों का संधारण और कानून में तय प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी बन सकती है कार्रवाई का आधार पीसीपीएनडीटी के तहत केवल मशीन और जांच की निगरानी ही नहीं, बल्कि संबंधित दस्तावेजों और रजिस्टरों का सही तरीके से संधारण भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं की जांच से संबंधित निर्धारित जानकारी का रिकार्ड रखना होता है। निरीक्षण के दौरान रिकार्ड में अनियमितता मिलने पर भी संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई : सिविल सर्जन सिविल सर्जन ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी और निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।