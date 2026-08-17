जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रही भूख हड़ताल के 16वें दिन आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

वह पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। आंदोलनकारियों के अनुसार, 15 अगस्त के बाद से उनकी तबीयत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और उनका रक्तचाप लगातार कम हो रहा है।

सोमवार को हुई स्वास्थ्य जांच में देवेंद्र नाथ महतो का ब्लड प्रेशर 84/39 एमएमएचजी दर्ज किया गया। उन्हें सीने में दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी और शरीर में बढ़ती कमजोरी की शिकायत भी है। जांच के दौरान शरीर में कीटोन की मात्रा भी पाई गई है।

सदर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उनका एक्स-रे, रक्त जांच, ब्लड शुगर समेत अन्य आवश्यक जांचें कराई जा रही हैं। डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त जांच भी की जा रही है।

अस्पताल में चल रहा धरना। (PTI) लगातार चिकित्सकीय जांच और इलाज के बावजूद देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल समाप्त नहीं की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही है और कमजोरी बढ़ रही है। छात्र नेता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आंदोलन स्थल से लेकर अस्पताल तक समर्थकों में चिंता बनी हुई है। देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल से लाने पहुंचे रामअवतार जेपीएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के संस्थापक रामअवतार महतो सोमवार को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को सदर अस्पताल से आंदोलन स्थल पर वापस लाने पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विमलेश सिंह से मुलाकात कर देवेंद्र को डिस्चार्ज करने का आग्रह किया।