'बिस्तर पर शरीर, आत्मा सत्याग्रह स्थल पर', सदर अस्पताल से देवेंद्र महतो ने सिविल सर्जन को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के बीच आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इन दिनों सदर अस्पताल रांची में इलाजरत हैं।

इसके बावजूद उनका संघर्ष और संकल्प लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 11वें दिन सदर अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो ने सत्याग्रह स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को पत्र लिखा है।

अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा शरीर अस्पताल के बिस्तर पर इलाजरत है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा संकल्प उस सत्याग्रह स्थल पर है, जहां झारखंड के छात्र और युवा अपने भविष्य, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।