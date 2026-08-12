Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    'बिस्तर पर शरीर, आत्मा सत्याग्रह स्थल पर', सदर अस्पताल से देवेंद्र महतो ने सिविल सर्जन को लिखा लेटर

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:25 PM (IST)

    इलाजरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से सत्याग्रह स्थल जाने की अनुमति मांगी है। ...और पढ़ें

    झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अस्पताल पहुंच जाना हाल। (जागरण)

    झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अस्पताल पहुंच जाना हाल। (जागरण)

    HighLights

    1. देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से सत्याग्रह स्थल जाने की अनुमति मांगी।

    2. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की।

    3. छात्र नेता का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी।

    जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के बीच आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इन दिनों सदर अस्पताल रांची में इलाजरत हैं।

    इसके बावजूद उनका संघर्ष और संकल्प लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 11वें दिन सदर अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो ने सत्याग्रह स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को पत्र लिखा है।

    अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा शरीर अस्पताल के बिस्तर पर इलाजरत है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा संकल्प उस सत्याग्रह स्थल पर है, जहां झारखंड के छात्र और युवा अपने भविष्य, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वहीं, छात्रनेता से मिलने झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अस्पताल पहुंचीं।

    इस दौरान उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल जाना और जेपीएससी-जेएसएससी के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी देवेंद्र नाथ महतो से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

    यह भी पढ़ें- रांची में अनशनकारी छात्रों से मिलीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सरकार संवाद से समाधान को तैयार

    खबरें और भी