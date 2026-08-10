9 दिन से अनशन, शरीर में नहीं ताकत... फिर भी स्ट्रेचर पर विधानसभा मार्च पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों की मार्च में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए।

पिछले 9 दिनों से अनशन पर चल रहे देवेंद्र नाथ महतो एंबुलेंस से आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इसके बाद वह स्ट्रेचर पर लेटकर छात्रों के साथ विधानसभा घेराव मार्च में आगे बढ़ रहे है।

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि नौ दिनों से भूख हड़ताल पर होने के बावजूद वह छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी। साथ ही यह भी कहा कि वह एंबुलेंस से यहां पहुंचे है और अब स्ट्रेचर पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों की मांगों को सरकार को स्वीकार करना ही होगा।